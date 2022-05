“Il candidato Marco Elisj (già consigliere comunale dal 1998 al 2002 in quota “Liberal Sgarbi”), rappresenta oggi, in seno alla lista dei Liberali Piacentini – Terzo Polo, il neonato Movimento “Rinascimento” fondato da Vittorio Sgarbi” si legge in una nota inviata in redazione.

“Come noto, l’azione politica di Vittorio Sgarbi da sempre è esercitata mediante la costante ricerca della bellezza, unitamente alla decisa tutela e valorizzazione del patrimonio storico/artistico e del paesaggio. Progetto che, senz’altro, è condiviso dal candidato sindaco Corrado Sforza Fogliani e da tutte le forze politiche che sostengono la lista Liberali Piacentini – Terzo Polo”.

“Personalmente – afferma il candidato Marco Elisj – in ossequio a questa diffusa sensibilità, invito i piacentini a scrivere all’indirizzo mail artecultura.pc@gmail.com per segnalare tutto quello che dovrebbe essere fatto e che non è stato fatto, o è stato fatto male, con riguardo al prezioso patrimonio storico e artistico della nostra città. E’ estremamente importante conoscere e mettere a confronto quante più opinioni possibile”.