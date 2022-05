Sei video per le sei stanze dell’appartamento del Cardinale

Dopo l’inaugurazione del nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale e il forte interesse dimostrato dal pubblico, che ha approfittato del programma di visite ordinarie e delle numerose aperture straordinarie, l’Opera Pia Alberoni ha ideato e prodotto un progetto di video intitolato l’Appartamento del Cardinale sei video per sei stanze, che intende raggiungere tutti gli appassionati di arte, storia e cultura e introdurli ai tesori e ai capolavori custoditi ed esposti nelle sale site al centro del Collegio Alberoni e che il Cardinale Giulio Alberoni aveva riservato a sé, pur senza averle mai abitate.

Sei video quante sono le stanze che costituiscono l’Appartamento: l’anticamera, la stanza della pendola donata al Cardinale Alberoni da Maria Clementina Sobieski, moglie di Giacomo Stuart, la stanza della scrivania, un vero e proprio capolavoro di legni vari e bronzo opera di un ebanista piacentino del XVIII secolo, la stanza dell’Ecce Homo di Antonello da Messina, che accoglie, nella penombra, la vera perla della collezione alberoniana, la stanza del dittico di Jan Provost, che presenta le due strepitose tavole dipinte a inizio Cinquecento raffiguranti la Madonna della fontana e il Bicchiere con fiori entro una nicchia, e per finire, la stanza degli argenti, con la raddoppiata selezione di pezzi appartenenti alla collezione del Cardinale, esposti nel nuovo allestimento, tra i quali spiccano i due capolavori di Angelo Maria Spinazzi: l’Ostensorio gemmato e dorato e il Busto reliquario di San Vincenzo de’ Paoli. Ogni video ha una durata compresa tra i tre e i sei minuti.

Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli, registi dei sei video – Musiche di Patrizia Bernelich – Le riprese, il montaggio e la regia dei sei video sono a cura dei registi Gianluigi Ruzzenenti e Silvano Tinelli, da anni collaboratori di fiducia del Collegio Alberoni. Autori, nel 2014 del cortometraggio intitolato Dalla terra le umili radici del Cardinale Giulio Alberoni, realizzato in occasione dei 350 anni dalla nascita del cardinale, hanno inoltre firmato la regia dei video dei numerosi eventi musicali tenutisi nella Sala Arazzi. Ruzzenenti e Tinelli sono stati infine registi del progetto di video intitolato Il Museo a domicilio che, durante il lockdown, e nei mesi più duri della pandemia di Covid-19, ha portato la storia e la cultura alberoniana nelle case dei piacentini e di tutti gli appassionati. La musica dei sei video è stata composta ed eseguita, per questo progetto, da Patrizia Bernelich, pianista e docente presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Il Maestro Bernelich collabora da anni con il Collegio e la Galleria Alberoni dove ha tenuto numerosi concerti, il più recente dedicato alla popolazione ucraina.

Angelo Loda ci guida nelle stanze dell’Appartamento – Protagonista e guida d’eccezione, in cinque dei sei video che costituiscono il progetto, è lo storico dell’arte Angelo Loda, curatore del nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale, da anni consulente e conservatore del Collegio Alberoni. Funzionario Responsabile del settore storico-artistico presso la Soprintendenza di Bergamo e Brescia, profondo conoscitore del patrimonio alberoniano, curatore della prima mostra italiana dedicata all’iconografia di San Vincenzo de’ Paoli allestita presso la Sala Arazzi nell’anno 2017, accompagna gli spettatori alla scoperta dei dipinti più preziosi esposti in ogni sala. Nel sesto video dedicato agli argenti alberoniani è invece don Andrea Pilato, esperto di arti applicate e di iconografia sacra, a guidare gli spettatori nella conoscenza dei pregevoli e preziosi pezzi esposti.

Come ha dichiarato Giorgio Braghieri, Presidente dell’Opera Pia Alberoni, “il nuovo allestimento dell’Appartamento del Cardinale, fa un uso equilibrato delle tecnologie e della multimedialità. È infatti stato realizzato un sistema di video proiezione nella Cappella dei Missionari che permetterà al pubblico di conoscere in modo più intenso e approfondito l’Ecce Homo di Antonello da Messina; è stato inoltre realizzata una filodiffusione nelle Sale dell’Appartamento che propone scenari acustico/musicali che dialogano con le opere delle stanze. Avevamo già sperimentato l’utilizzo del video per raggiungere le persone durante i mesi più bui della pandemia; oggi utilizziamo questo linguaggio per raggiungere gli appassionati e invitarli ad approfondire la conoscenza di capolavori artistici, in molti casi narrazioni sacre, conoscenza approfondita che è possibile solo in presenza, al cospetto della materia dipinta, scolpita o cesellata”.

Sei video per sei stanze – Newsletter, sito, youtube e pagine social – I sei video che conducono alla scoperta del nuovo allestimento e dei capolavori dell’Appartamento del Cardinale saranno inviati a tutti agli iscritti alla newsletter della Galleria Alberoni (per iscriversi inviare mail all’indirizzo: uffici@operapiaalberoni.it), pubblicati sul sito del Collegio Alberoni, sulle pagine social della Galleria Alberoni, sul canale youtube sempre della Galleria Alberoni e rilanciati su tante altre pagine social.