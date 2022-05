Servizio civile in Comune per 13 giovani: attivati cinque progetti

Servizio civile universale: ricevuti in Municipio dal sindaco Patrizia Barbieri e dall’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella, i 12 giovani che iniziano oggi il loro impegno annuale, cui si aggiungerà un altro volontario dal 6 giugno prossimo. Cinque i progetti attivati dal Comune di Piacenza – con Csv Emilia come capofila della programmazione – in ambiti diversi, ma tutti accomunati dalla durata di dodici mesi, con un rimborso (medio) mensile di 444,30 euro e rivolti a una fascia d’età compresa tra i 18 e i 28 anni.

I PROGETTI

“Il valore delle differenze” ha l’obiettivo di potenziare gli interventi di carattere assistenziale e socio-educativo a supporto delle persone disabili e delle loro famiglie, lavorando sui principi di integrazione e inclusione e intervenendo sia sui percorsi finalizzati all’autonomia, sia incrementando le opportunità di tempo libero. L’incarico verrà assolto da Lorenzo Gobbi presso l’ufficio Disabilità.

“Ambientiamoci” mira a rafforzare la coesione sociale, il senso di responsabilità e di appartenenza, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di promozione di stili di vita sani, attraverso momenti di educazione, di partecipazione e di cittadinanza attiva. A occuparsene sarà Letizia Gazzola presso l’ufficio Politiche giovanili.

“Futur-abile”, ha lo scopo di contribuire al benessere di bambini e ragazzi arricchendo il loro percorso di crescita attraverso esperienze e attività di carattere socio-educativo, di inclusione in ambito scolastico ed extrascolastico e di animazione ludico-ricreativa, prevedendo anche azioni di supporto alle competenze genitoriali e alla partecipazione attiva delle famiglie. Quattro i ragazzi che se ne occuperanno: Lucia Majdancic presso il nido Arcobaleno, Sara Cagnazzo presso il nido Girotondo, Guido Maggipinto presso il Centro per le famiglie e Ilaria Paglighi presso il Servizio Minori stranieri.

“Cultura, futuro, creatività” è il progetto ideato per favorire lo sviluppo culturale del territorio, incrementando le opportunità di crescita per i cittadini attraverso la valorizzazione e la diffusione di attività di carattere culturale con un significativo e riconosciuto valore formativo. Francesca Bossio e il/la volontario/a che si aggiungerà dal 6 giugno lavoreranno alla Biblioteca “Passerini Landi”, mentre Angela Pepe presterà servizio presso i Musei Civici di Palazzo Farnese.

“Connect!” (Servizio civile digitale) è la novità di quest’anno, un’opportunità di carattere sperimentale volta a valorizzare l’impegno e le competenze dei giovani per favorire i processi di digitalizzazione della comunità locale e in particolare l’acquisizione di competenze di base da parte degli utenti più “deboli” per l’utilizzo dei servizi pubblici online e dello Spid. Coinvolti Enrico Bergonzi e Antonio Le Piane ai Musei Civici di Palazzo Farnese (con attività presso il Laboratorio Aperto del Carmine), Samuele Morsia alla Biblioteca “Passerini Landi” e Caterina Latella presso i Servizi Educativi e formativi (attività da svolgere a Spazio 2).