Shock anafilattico dopo la puntura di un insetto, interviene l’elisoccorso

Un uomo di 49 anni è stato punto da un imenottero ed è andato in shock anafilattico. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì 23 maggio nella frazione di Pecorara, nel Comune di Alta Valtidone (Piacenza).

Subito sono scattati i soccorsi, giunti sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo, l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni e l’elisoccorso decollato da Bresso (Milano). Dopo aver ricevuto le terapie farmacologiche, il 49enne si è ristabilito. È stato quindi elitrasportato alla piazzola della Galleana a Piacenza per essere preso in consegna dai sanitari della Croce Rossa e dal personale infermieristico del 118, i quali lo hanno condotto al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.