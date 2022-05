Si presenta la lista di Piacenza Coraggiosa, Errani “La destra ha gestito solo il potere”

Una campagna di temi reali e concreti, con una prima serata dedicata ai temi del lavoro, dell’ambiente e del diritto alla casa. “Temi alti, che guardano all’orizzonte alto di Piacenza e problemi concreti, come la cura delle piccole cose quotidiane. Da qui un “Diario dal marciapiede” che ci accompagnerà.

Con l’ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani e la candidata sindaca Katia Tarasconi ha preso il via alla serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli la campagna elettorale di Emilia Romagna Coraggiosa – Piacenza.

“L’ambiente ci sta particolarmente a cuore – ha detto Katia Tarasconi – non solo l’aria che respiriamo, ma il verde, la mobilità e fronti aperti come la volontà dello stop al consumo di suolo, a partire dal nuovo Ospedale. Perché Piacenza aveva una programmazione e si era detto che lo sviluppo della città doveva esprimersi all’interno della tangenziale. Non andremo a costruire su un terreno agricolo non edificabile fino a poche settimana fa”.

Lavoro e casa, “elementi fondanti di un progetto di vita”. A nome di Piacenza Coraggiosa hanno parlato Serena Groppelli, Michela Cucchetti e Boris Infantino, candidati consiglieri.

Secondo Piacenza Coraggiosa il Comune non è estraneo alle dinamiche del lavoro: può e deve intervenire per fare in modo che vengano applicati i contratti. “Nel 2022 avere delle Cooperative che non pagano malattia è indegno”.

“Proponiamo un luogo pubblico in cui fornire servizi alle persone che lavorano nella logistica, a partire da asili nido e trasporti in sicurezza. Un luogo in cui gli autotrasportatori possano farsi una doccia e mangiare, per esempio.

Nel suo intervento Vasco Errani ha sottolineato: “Piacenza è una città importante della Regione Emilia-Romagna, la destra che ha governato questa città ha gestito soltanto il potere”.

(foto da Facebook)