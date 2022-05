Si ribalta sul trattore, agricoltore ferito trasportato a Parma

E’ stato trasportato in eliambulanza a Parma l’agricoltore rimasto intrappolato nel suo trattore che si è ribaltato in un campo in località Galli di Lugagnano nella mattinata del 27 maggio. L’uomo ha riportato un trauma toracico ed è stato soccorso dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola D’Arda, l’auto infermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Lugagnano. Da Parma è giunta l’eliambulanza che ha caricato l’uomo, in condizioni gravi, per trasportarlo al Maggiore.