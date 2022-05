“Silenzio preoccupante sulla logistica a Gossolengo, serve chiarezza sullo stato dei lavori”

“La giunta sta operando completamente al di fuori dei normali principi di trasparenza e di partecipazione e, lo ribadiamo, per l’ennesima volta non informando i cittadini”. Così Alberto Bettinardi, segretario del “Comitato Regina”, interviene sulla questione del polo logistico a Gossolengo. In una nota Bettinardi si dice preoccupato in merito al “silenzio sullo stato dei lavori”, chiedendo nuovamente “un incontro pubblico” per fare chiarezza. Di seguito l’intervento completo.

“Mi rendo conto che trattare di queste cose con un drammatico periodo bellico in corso possa sembrare straniante, ma il mondo va avanti. Anzi, deve andare avanti. E’ stata fatta un’interpellanza comunale da parte dell’opposizione alla giunta di Gossolengo, nella persona di Elisabetta Rapetti, per conoscere lo stato delle cose circa insediamento logistico. Nella risposta del sindaco ne è scaturito quanto segue:

– il Comune da almeno 4 mesi non ha adempiuto a richieste di ulteriore documentazione, pervenutagli da Provincia e, pare, altri Enti (non è dato sapere nulla al riguardo )

– Pare ci siano state proposte di varianti al Piano, anche qui non si sa da parte di chi e in cosa consistano.

Ne traggo le seguenti osservazioni: perché questo ritardo nella consegna dei documenti richiesti? Non penso proprio per la difficoltà a reperirli. Quindi mi sfugge la motivazione, se non lo stato confusionale, presumo, della giunta sul da farsi. Circa eventuali varianti, siamo del tutto al di fuori dalle norme, in quanto queste eventualmente vanno fatte da soggetti interni al Consiglio se non dalla giunta stessa. Come al solito il sindaco è stato vago e, nella sostanza, non ha risposto adeguatamente all’interpellanza che chiedeva null’altro che un po’ di chiarezza. La giunta sta operando completamente al di fuori di normali principi di trasparenza e di partecipazione e, lo ribadiamo, per l’ennesima volta non informando i cittadini che, nonostante abbiano manifestato in larghissima maggioranza la loro contrarietà, non vengono presi in considerazione.

Questo è quanto dovevo evidenziare sullo stato di preoccupante silenzio sullo stato dei lavori: lo devo ai membri del Comitato, ma soprattutto alla cittadinanza per mostrare come sta lavorando questa giunta. Chiediamo di conseguenza al sindaco un incontro pubblico, per avere come minimo informativa sull’andamento del loro piano“.