Simone Inzaghi “bestia nera” della Juve: vince la Coppa Italia, secondo trofeo con l’Inter

Festa Inter allo stadio Olimpico di Roma: i nerazzurri superano la Juventus 4-2 e conquistano la Coppa Italia che mancava in bacheca da undici anni. E’ il secondo trofeo stagionale per Simone Inzaghi, che si conferma “bestia nera” della Juve, battuta in questa stagione tre volte in quattro sfide (è la sua quarta vittoria in una finale contro i bianconeri); proprio contro la squadra di Allegri il tecnico piacentino a gennaio aveva festeggiato la vittoria della Supercoppa.

All’Olimpico è andata in scena una gara ricca di emozioni: Inter in vantaggio con un gran gol di Barella dopo 6 minuti, poi nella ripresa è la Juve nel giro di due minuti a ribaltare la partita con le reti di Alex Sandro e Vlahovic; a dieci dal termine Chalanoglu dal dischetto riporta il match in parità, nei supplementari la doppietta di Perisic regala la coppa ai nerazzurri.

Per Inzaghi è la seconda Coppa Italia vinta da allenatore dopo quella conquistata con la Lazio nella stagione 2018/2019: ora la sfida si sposta al campionato, con i nerazzurri che inseguono il Milan in vantaggio di due punti a due giornate dal termine della stagione.