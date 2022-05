Sinistra Italiana, il segretario Nicola Fratoianni giovedì a Piacenza

Nota stampa Alternativa per Piacenza

Il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni incontrerà i cittadini giovedì 19 maggio alle 21 presso il salone della Cooperativa Infrangibile in via Alessandria 16. L’on. Fratoianni sarà a Piacenza per sostenere la campagna elettorale della lista @Sinistra della coalizione Alternativa per Piacenza con Stefano Cugini candidato sindaco. Fratoianni interverrà sui temi dell’educazione alla pace e alla giustizia e come questi possano concretizzarsi nella realtà piacentina. Sarà presente il candidato sindaco Stefano Cugini.