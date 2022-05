SoccorriAmo San Giorgio: la Pubblica festeggia i 35 anni di attività

SoccorriAmo: la Pubblica San Giorgio festeggia i 35 anni di attività, il 21 e il 22 maggio. L’iniziativa è stata presentata nella sede di Anpas Piacenza, alla presenza del coordinatore provinciale Paolo Rebecchi e di Simone Saccarini, presidente della Pubblica Assistenza San Giorgio.

La due giorni, è stato spiegato, che vuole essere non solo un “festival del soccorso”, ma anche un’occasione per la popolazione di vivere un momento di socialità. Quindi, accanto ai corsi sulla disostruzione pediatrica e sull’utilizzo di defibrillatori, le attività di educazione stradale per i bambini, così come le simulazioni di ricerca persona e screening cardiologici, verrà lasciato spazio anche agli apertivi in piazza e, nella serata del 21 maggio, allo spettacolo di Beppe Braida.

“Organizziamo questo festival, per la prima volta, per festeggiare il nostro 35esimo compleanno tutti insieme – dice Saccarini -. E’ un festival molto particolare, che vedrà la presenza di una vera e propria fiera con bancarelle, e con l’evento clou di domenica, con la simulazione di soccorso, che farà vedere alla gente cosa facciamo e come lavoriamo”. “Per noi questo è un momento molto importante – ha aggiunto Paolo Rebecchi – per tornare a vivere insieme, molto probabilmente saranno presenti il nostro presidente nazionale Fabrizio Pregliasco e la nostra presidente regionale. Sarà davvero l’occasione per ritrovarci di nuovo tutti insieme”. L’evento, che vede il patrocinio del Comune di San Giorgio, è organizzato in collaborazione con l’agenzia RobiJoy.