Sorpreso a rubare alla stazione di servizio. Arrestato

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero per furto.

Nella notte tra venerdì e sabato 28 maggio, alle ore 4 e 30 circa, un cittadino ha segnalato un furto presso il bar della stazione di servizio carburanti in Piacenza sulla strada Agazzana.

Subito nella zona, sono state inviate due “gazzelle” del Radiomobile e pochi minuti dopo, l’autore è stato bloccato anche con l’ausilio dei militari della Centrale Operativa che monitoravano la fuga dell’uomo in bicicletta tramite i filmati di videosorveglianza.

Lo straniero, dopo aver rotto una finestra si era introdotto all’interno del bar della stazione di servizio, sottraendo il fondo cassa – circa 250 euro – ed una bevanda.

Portato in caserma, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per furto e trattenuto in via Beverora in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.

Il denaro è stato restituito alla proprietaria del distributore di carburanti.