Sorteggiati i 440 scrutatori per le elezioni del 12 giugno a Piacenza

Nella mattinata del 20 maggio si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione elettorale comunale costituita dall’assessore ai Servizi al Cittadino Paolo Mancioppi in qualità di presidente, nonché dai consiglieri Gloria Zanardi, Antonio Levoni e Gianpaolo Ultori.

I membri della Commissione hanno compiuto le necessarie operazioni informatiche finalizzate al sorteggio degli scrutatori chiamati a prestare servizio per la tornata elettorale del 12 giugno a Piacenza. Gli scrutatori impegnati saranno in tutto 440, ripartiti nei 107 seggi ordinari (composti da 4 scrutatori, un presidente e un segretario) e nei 6 seggi speciali (composti da 2 scrutatori e un presidente). Per ogni scrutatore del seggio ordinario è prevista una retribuzione di 208 euro; mentre per quelli del seggio speciale di 61 euro.

L’elenco completo degli scrutatori sarà disponibile nelle prossime ore.

Foto 2 di 2



Per informazioni consultare la pagina web dell’Ufficio Elettorale del Comune di Piacenza