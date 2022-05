Spazi Aperti “Piacenza sia una città più inclusiva: ecco le nostre proposte”

“Come cittadini, siamo a fianco della comunità lgbtqia+ nella sua lotta contro odio e omobilesbotransfobia. Come Spazi Aperti – Giovani per Cugini Sindaco – scrivono in una nota inviata in redazione – crediamo che i cambiamenti e le aperture in atto nella società civile debbano investire anche le istituzioni. Purtroppo, non sempre è così. Ce lo hanno dimostrato gli applausi in Senato all’indomani della bocciatura del ddl Zan, così come gli innumerevoli atti ostili compiuti dalla giunta Barbieri nei confronti della comunità lgbtqia+ piacentina, dall’uscita dalla rete Re.a.dy alla censura dello show del Collettivo Dragattack in programma lo scorso 16 luglio”.

“In questa giornata di lotta contro le discriminazioni ribadiamo il nostro impegno, e condividiamo con la cittadinanza il lavoro svolto negli ultimi mesi assieme ai rappresentanti delle associazioni e agli attivisti della comunità lgbtqia+, che ha portato all’individuazione di alcuni punti fondamentali per Piacenza, da applicare senza compromessi”.

“Crediamo sia necessaria la promozione della conoscenza e dello scambio culturale, con la conseguente eliminazione delle differenze tra diritti degni di tutela – proseguono -. Tutti i diritti sono degni di tutela! Per questo, chiediamo di rilanciare il tavolo anti-discriminazioni, il rientro immediato di Piacenza in Re.a.dy e la promozione, anche di concerto con l’azienda Usl, della salute sessuale, dell’educazione all’affettività, della lotta alle discriminazioni e al bullismo, con azioni mirate nelle scuole e verso la cittadinanza in generale. Chiediamo una panchina arcobaleno in città e l’inaugurazione di una “casa delle differenze”, sede per le associazioni. Chiediamo una partecipazione attiva del Comune come interlocutore istituzionale alla lotta contro le discriminazioni, e un costante confronto con la comunità, gli attivisti e le associazioni, totalmente mancato negli ultimi anni.

A Piacenza serve un’amministrazione che sappia e voglia affrontare il tema della difesa dei diritti civili, far proprie le istanze che vengono dalla società civile e dal mondo associativo, e veicolarle per una loro realizzazione effettiva”.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare le associazioni che da anni si impegnano concretamente nella difesa dei diritti, e per rinnovare la nostra solidarietà al ragazzo molestato di recente in centro a Piacenza per via dei suoi occhi truccati. Comportamenti del genere non sono tollerabili, e dobbiamo registrare quanto l’indifferenza (o peggio, l’avversione) che troppo spesso le istituzioni hanno dimostrato nei confronti della comunità lgbtqia+ non facciano altro che alimentare clima ed episodi di intolleranza. È ora di cambiare, e noi siamo pronti” concludono i rappresentanti di Spazi Aperti – Giovani per Cugini Sindaco.