Spazio 4.0, al via un laboratorio di cianotipia per ragazzi

La cianotipia, antica tecnica di stampa fotografica, arriva a Spazio4.0 a partire da mercoledì 11 maggio con un Laboratorio ideato da “Tank”, per bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni.

Il procedimento è semplice e divertente e quindi adatto anche ai più piccoli. Questa particolare tecnica, risalente addirittura al 1842, sfrutta la luce solare e i sali di ferro per realizzare stampe fotografiche contraddistinte dal particolare colore Blu di Prussia. Il corso è stato pensato e sarà realizzato da Nicoletta Novara, fondatrice di Tank, che sempre a Spazio4.0 sta tenendo corsi di fotografia per i più giovani dedicati allo sviluppo e alla stampa in camera oscura. Il Laboratorio di Cianotipia sarà suddiviso in due lezioni da un’ora e mezza ciascuna con possibilità di scegliere tra i pomeriggi del mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Tutto il materiale per la stampa cianotipica sarà fornito dall’insegnante, ai giovanissimi fotografi è solamente richiesta attenzione e fantasia.

Il Laboratorio di Cianotipia si inserisce nella “mission” di Tank che è quella, in primo luogo, di far appassionare i più giovani alla fotografia perché scoprano uno strumento utile per esprimere se stessi attraverso una fotografia lenta e molto più manuale di quella a cui sono abituati oggi. Una fotografia che si fa e si fa insieme, dove l’errore fa parte del gioco e non è sinonimo di sconfitta, ma è solo parte del processo creativo che porta i giovani a trovare il proprio stile.

Per iscriversi è possibile mandare una email a tankfotografia@gmail.com oppure contattare il 329.3326037.