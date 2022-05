Special Olympics Italia, pioggia di medaglie a Codogno per il Dream Team

Special Dream Team in evidenza ai giochi interregionali atletica di Special Olympics Italia, andati in scena nel week end appena trascorso a Codogno (Lodi). Undici gli atleti biancorossi presenti, in gara nelle varie categorie e discipline, che hanno conquistato numerose medaglie.

Sette le medaglie d’oro: nei 400 metri femminile con Bianca Montanari (record personale con 01.26.14), nel tiro del vortex femminile con Sara Botteri (11.64 mt nel F4), nei 50 metri Maschili con Leonardo Rossi (9.19); salgono sul gradino più alto anche Matteo Corradini nei 100 metri (15.51), Simone Bonacina nei 200 (34.03) e Marcello Tramonti nel lancio del peso (9.00 mt). Ricco anche il medagliere d’argento: la giovane Rebecca Maestroni, con 1.33.85, sale sul secondo gradino del podio nei 400 metri, ben tre argenti nei 50 metri conquistati da Sara Botteri (cat f4, 11.75), Isabella Bolognese (f5, 9.83), Nicholas Marangon (m5, 9.81). Cinque i bronzi: Simone Bonacina nei 400 mt (M2, 1.17.28), nel vortex femminile Bolognese (10.31 metri), nel maschile Marangon (18.15 mt) e Rossi (20.90 mt). Nei 100 maschili medaglia per Tommaso Gazzola con 16.62 nella M4, bronzo anche per Rebecca Maestroni nei 200 mt F2 con 40.67.

Buona quindi la prova dei ragazzi del tecnico Francesca Foppiani, che afferma: “Vedere i ragazzi tornare a casa così felici e orgogliosi di loro e delle loro sfide credo possa significare la medaglia più grande conquistata dopo queste due giornate di gare”. Prossimi appuntamenti per i ragazzi dello Special Dream Team le gare interregionali Emilia Romagna Special Olympics a Cesenatico 7 e 8 maggio e le gare Csi il 22 maggio a Imola, aspettando i campionati nazionali Csi di Atletica a i primi di settembre a Castenuovo Monti Re.