Speed match Confapi, oltre 70 gli imprenditori che hanno partecipato

Sono stati oltre settanta gli imprenditori che hanno partecipato allo ‘Speed Match’ organizzato da Confapi Industria Piacenza e Apid nel Laboratorio aperto della ex chiesa del Carmine. L’obiettivo, come già nelle precedenti edizioni, è stato quello di fornire ai partecipanti un’occasione per creare nuove opportunità di business, per conoscersi e presentare la propria azienda. In tre minuti.

“È la quarta volta che lo riproponiamo e in tutte le edizioni ha avuto molto successo – spiegano il presidente di Confapi Industria Piacenza Giacomo Ponginibbi e il direttore Andrea Paparo – in questa occasione sono stati una settantina gli imprenditori che hanno partecipato all’evento”. All’inizio Ponginibbi e Paparo hanno illustrato tempi e regole dello speed match: in pratica l’idea è stata quella di organizzare degli incontri di tre minuti fra gli imprenditori per offrire loro l’opportunità di conoscersi, confrontarsi e magari creare sinergie per nuove occasioni di business.

“C’era tanta voglia di ritrovarsi – sottolinea Paparo – per alcuni imprenditori è stata una novità, molti invece avevano già partecipato alle precedenti edizioni e sono stati presenti volentieri”.