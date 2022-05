Spese covid e bollette sotto controllo, ok al consuntivo del Comune di Gragnano

“Dopo un 2020 particolarmente complicato ed impegnativo a causa dell’esplosione della pandemia, anche il 2021 è stato un anno nel quale la gestione economico finanziaria dell’ente (come peraltro in quasi tutte le aziende) ha richiesto particolare attenzione ed impegno. Infatti al perdurare dell’emergenza Covid soprattutto nella prima parte dell’anno, nella seconda metà ha fatto seguito il rilevante incremento del costo di buona parte degli acquisti in particolare alimentari e, soprattutto, energia elettrica e carburanti: fortunatamente, potendo disporre della centrale a bio massa legnosa per il riscaldamento degli edifici pubblici, non siamo stati interessati dall’aumento delle tariffe del metano”.

Così ha commentato l’Assessore al Bilancio del Comune di Gragnano Trebbiense in occasione del consiglio comunale, convocato il 21 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021. Il risultato di amministrazione anche quest’anno è positivo ed ammonta ad euro 906.621,96, ma la somma disponibile di questo avanzo è pari ad euro 345.000 euro in quanto la restante parte è stata destinata ad accantonamenti tra cui il fondo crediti dubbia esigibilità per 377.000 euro e quote vincolate per 173.000 euro. Il rilevante importo dell’avanzo di amministrazione è determinato anche dal fatto che nel corso dell’anno il Comune è risultato destinatario di numerosi e specifici contributi a fronte dei quali sono stati predisposti progetti piuttosto complessi per la loro realizzazione (ad esempio l’impianto ventilazione scuole iniziato a fine 2021 è stato fatturato nel gennaio 2022).

Come rilevabile dalla relazione sulla gestione, i dati contabili più rilevanti del bilancio risultano essere i seguenti: non si è ricorso a nessuna anticipazione di cassa dunque non si devono registrare interessi passivi da sostenere; le spese per investimenti risultano pari a 866.000 euro e sono state sostenute con oneri di urbanizzazione (per 81.000 euro) e contributi vari e di conseguenza non è stato necessario accendere mutui. L’indebitamento risulta pari a meno della metà del limite consentito dalla legge (4,20 %) mentre l’indebitamento complessivo pari a 3.360.000 euro registra un -120.000 euro rispetto a quello dello scorso anno. La spesa sociale risulta pari a 760.000 euro (registrando un 30.000 euro in più rispetto al 2020), pari a un quarto dell’intera spesa corrente.

Parole di soddisfazione, a nome di tutta l’Amministrazione, sono state espresse dalla Sindaca Patrizia Calza e dall’Assessore al Bilancio per i risultati conseguiti e per il lavoro svolto da tutti gli uffici. “Grazie a chi con noi ha lavorato e collaborato ed, in particolare, grazie ai nostri dipendenti, da quelli dell’ufficio Ragioneria a tutti gli altri che, nonostante gli impegni sempre più pressanti, ci hanno consentito di raggiungere importanti obiettivi nell’interesse di tutta la comunità gragnanese” – ha concluso Calza.