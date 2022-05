Dal 21 al 29 maggio 2022 si è svolta la seconda edizione della Run4Hope Massigen articolata su staffette regionali sincrone, che quest’anno hanno avuto come ente beneficiario AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma).

L’iniziativa, che è stata promossa dalla Onlus Run4Hope Italia, ha beneficiato del Patrocinio di tanti enti, tra cui il CONI, della Fidal, della Fitri, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della Fondazione Lions International, del CSI, FIASP, AICS, AIC e tanti altri.

Foto 2 di 2



I circa 20.000 podisti, grazie all’adesione di oltre 400 associazioni sportive, 23 reparti dell’Esercito italiano, e un centinaio di individualisti che hanno corso in modalità virtual, percorrendo complessivamente oltre 6.000 km, non hanno avuto confronti cronometrici o agonistici ma solo l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma promossa da AIL e per sostenere le sezioni territoriali impegnate per i pazienti provenienti dall’Ucraina.

Le staffette Run4Hope Massigen 2022 hanno visto la partenza contemporaneamente alle ore 11 di sabato 21 maggio dai vari capoluoghi regionali, In particolare, per l’Emilia Romagna, la partenza è avvenuta dalla Caserma Corrado Viali di Bologna sede del 121° Reggimento Artiglieria Contraerei. Dopo aver raggiunto le principali città della Romagna la staffetta si è spostata in Emilia toccando città come Modena, Reggio Emilia e Parma. Ieri, presso piazza Molinari in Fiorenzuola d’Arda, alla presenza dell’Assessore Marcello Minari è avvenuto il passaggio del testimone tra gli atleti della società “Parma Marathon” ed una rappresentanza dei podisti del 2° Reggimento Genio Pontieri e della società “Atletica Piacenza”.

Questa mattina, come anche nelle altre regioni, si è svolta l’ultima tappa della Run4Hope Massigen da Fiorenzuola d’Arda a Piacenza. Dalle ore 07:30, otto podisti appartenenti al 2° Pontieri e svariati mezzofondisti dell’”Atletica Piacenza” si sono cimentati lungo un percorso che attraversando i comuni di Carpaneto Piacentino e Pontenure ha raggiunto il campo d’atletica “Pino Dordoni” in località la Corva a Piacenza. In piazza Molinari e nei pressi dell’arrivo è stato allestito un info point dell’Esercito che ha permesso di far conoscere, ai ragazzi presenti, le diverse opportunità di arruolamento nella Forza Armata.

L’Esercito Italiano e l’Aeronautica militare patrocinano la Run4Hope Massigen 2022 – L’Esercito Italiano e l’Aeronautica Militare hanno concesso il loro prestigioso patrocinio alla Run4Hope Massigen 2022 evidenziando l’importanza nazionale dell’iniziativa, grazie allo scopo solidale delle staffette regionali che di mano in mano trasporteranno il testimone, messaggio di altruismo e di impegno di AIL. Valori pienamente condivisi dalle grandi famiglie dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare che fanno del coraggio, della preparazione professionale, del senso del dovere, della responsabilità, della tenacia, dello spirito di corpo e dell’abnegazione, i principi cardine su cui si fonda e a cui ogni militare si ispira quotidianamente.

Il successo del 2021: oltre 62.000 euro per la Fondazione AIRC con centinaia di associazioni – La prima edizione svoltasi nel maggio 2021 a favore della Fondazione AIRC ha rappresentato un enorme successo. In totale sono stati percorsi circa km 6.000. Il testimone di Run4Hope ha attraversato quindi 19 regioni e grazie alle 153 tappe previste sono state coinvolte 173 città delle principali città d’Italia e migliaia di piccoli paesi di provincia, che rappresentano le tradizioni, la cultura e la bellezza turistica del nostro Paese. Sono state oltre 400 le società sportive e i gruppi, per più di 3.000 runners iscritti, inclusi gli 80 che si sono iscritti individualmente. Oltre 62.000 euro il monte donazioni raggiunto dai runners, che sono stati destinati interamente alla ricerca contro i tumori infantili.