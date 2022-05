Stefano Bonaccini in visita ai castelli piacentini “Sono la Loira italiana”

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini in visita ai Castelli del Ducato. Di seguito la nota stampa con il resoconto della giornata

Una rete turistica culturale dal cuore emiliano, a tema castelli e dimore storiche, che si trasforma, diventa interregionale e cresce aprendo le porte anche ad alcuni manieri e fortezze in Lombardia e Toscana. E’ il circuito Castelli del Ducato – nato nel 1999 tra Parma e Piacenza che dal 2014 ha rafforzato, anche grazie all’impegno della Giunta Bonaccini, la partnership con la Regione Emilia-Romagna facendo nascere Castelli Emilia Romagna insieme ad APT Servizi ER.

Lunedì 2 maggio si è svolta la visita primaverile del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini al circuito Castelli del Ducato: come ogni anno, accompagnato dal presidente della rete turistica culturale Orazio Zanardi Landi con la contessa Rota e dal suo staff Maurizio Pavesi, Antonella Fava e Francesca Maffini. Il tour è stata l’occasione per vedere alcuni manieri, incontrare ed ascoltare i proprietari pubblici e privati dei beni culturali che creano indotto sul territorio e fare il punto su nuovi progetti e dati.

Il Presidente ha fatto tappa al Castello di Castelnuovo Fogliani ad Alseno (PC) accolto dal sindaco Davide Zucchi, dal direttore dell’Istituto Toniolo Enrico Fusi e dalla responsabile della storica dimora Fabrizia Passera, a Villa Caramello a Fontana Pradosa – Castel San Giovanni (PC) accolto dai proprietari i Marchesi Luca e Clemente Paveri Fontana e dalla Sindaca Lucia Fontana, alla Rocchetta di Sarmato (PC) accolto dalla famiglia della Contessa Maria Luisa Zanardi Landi e dalla sindaca Claudia Ferrari. Gran finale in provincia di Parma al millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino nell’Antico Borgo di Scipione Castello – Salsomaggiore Terme da cui passa l’itinerario cicloturistico di circa 150 km Ciclovia dei Parchi e dei Castelli del Ducato.

“I Castelli del Ducato sono la Loira italiana. Rappresentano un’altra straordinaria occasione per visitare l’Emilia-Romagna, un’eccellenza del nostro territorio che merita di entrare in pianta stabile nei migliori percorsi turistici internazionali – afferma il presidente Bonaccini-. Due province cariche di bellezza, storia e cultura come quelle di Piacenza e Parma possono essere vissute entrando in manieri e dimore storiche che ti conquistano, attraverso un turismo che unisce territorio, tradizioni e saperi antichi, buona tavola e arte culinaria, favorito da strutture ricettive di qualità e dall’accoglienza che gli emiliano-romagnoli sanno coltivare. Per un’offerta regionale che arriva a coprire tutti gli interessi e le possibilità economiche: dalla montagna al mare, dalle città d’arte agli itinerari meno tradizionali, dai cammini e sentieri ai grandi eventi sportivi, dalla rete termale alla Motor Valley e alla Food Valley. Sempre in un rapporto di strettissima collaborazione fra istituzioni e operatori privati- chiude Bonaccini- con l’obiettivo di rendere attrattivi i nostri territori facendo gioco di squadra”.

Il Presidente Zanardi Landi: “Castelli del Ducato ha fatto da rete pioniera per 23 anni, oggi cresce e dissemina modelli che funzionano perché si porta indotto sul territorio: ne sono la prova il progetto Castelli Emilia-Romagna e il progetto Dimore Storiche Cremonesi, quest’ultimo ha visto una rosa di proprietari privati con ville e palazzi in Lombardia unirsi e scegliere di entrare in squadra con noi per promuoversi nel portale www.castellidelducato.it. Oggi abbiamo tante nuove idee da mettere a terra e dobbiamo consolidare fortemente quanto fatto fino ad ora: chiediamo alla nostra Regione Emilia-Romagna di affiancarci in questo cammino e abbiamo fiducia nella capacità di fare squadra tutti insieme”.

“Il ruolo interregionale del nostro circuito, per cui tanto abbiamo lavorato in questi anni, inizia a vedersi così stiamo raggiungendo un più ampio raggio di visitatori – continua Zanardi Landi – Con una offerta diversificata, articolata ma sempre di alta qualità dobbiamo ora recuperare quello che pandemia e crisi economica ci hanno tolto e guardare al futuro con tenacia anche nell’ottica dell’internazionalizzazione. L’obiettivo è avere al fianco della rete madrina Castelli del Ducato sempre più istituzioni regionali ed imprese in un cammino congiunto di contributi e sforzi reciproci. Ringraziamo il Presidente Bonaccini, l’Assessore regionale Corsini e la Giunta per essere stati i primi ad aver creduto davvero nel prodotto Castelli e possiamo dire da parte nostra di avere dimostrato impegno e continuità nelle nostre azioni”.

Castelli del Ducato, oltre ad essere rete turistica di riferimento per gli appassionati di storia, manieri, fantasy, è sempre più il grande portale di riferimento per chi in Emilia desidera fare esperienze sorprendenti. Gli interessi ed i bisogni dei turisti sono cambiati: dopo due anni di pandemia si lavora per realizzare i desideri di nuove esperienze, dare consigli di viaggio, ad incentivare i weekend e le vacanze di una settimana in Emilia, in collaborazione con i tour operator, la destinazione turistica territoriale e APT Servizi Regione Emilia-Romagna e tutti i partner del territorio.