Strada Mottaziana, l’auto si ribalta nel campo: ferito il conducente

Poco dopo le 23 e 30 di lunedì 2 maggio, un’auto condotta da un uomo di 39 anni si è ribaltata lungo la strada Mottaziana per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. L’uomo, rimasto ferito, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e dal personale infermieristico del 118 di Piacenza.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato al Pronto Soccorso cittadino avendo riportato alcuni traumi e una commozione cerebrale.