Studenti e aziende si incontrano al Career Day al Marconi

Studenti e aziende si incontrano al Career Day dell’Isii Marconi. Un’iniziativa fortemente voluta dall’istituto e dall’associazione di ex studenti Isii Group.

“Questa idea era nata prima del covid – spiega la professoressa Raffaella Bellocchi, referente Ptco e delle attività di stage nelle aziende del Marconi -, ed era rimasta nel cassetto durante la pandemia. Appena le condizioni ce lo hanno concesso, siamo ripartiti, mettendo in piedi un’organizzazione impegnativa. Attraverso questa giornata, che abbiamo voluto chiamare Career Day, abbiamo cercato di dare una risposta all’esigenza, espressa in maniera molto decisa dalle aziende del territorio, di poter incontrare i nostri ragazzi in procinto di diplomarsi. Al tempo stesso, però, rispondiamo all’esigenza che la stessa scuola di far capire agli studenti cosa cercano le imprese, quali siano le loro possibilità di impiego, quali mansioni il mondo del lavoro riservi a loro e quanto il mondo del lavoro li stia cercando”.

Foto 3 di 4







Sono infatti tantissime le richieste di diplomati da parte di aziende del territorio di Piacenza, e il pomeriggio del 23 maggio è sicuramente servito a far incrociare l’offerta e la richiesta di lavoro. All’Isii Marconi erano presenti oltre 80 aziende del territorio, con posizioni aperte nei vari settori di specializzazione, pronte a fornire ai ragazzi notizie su sbocchi occupazionali e a raccogliere le loro candidature. A completare le informazioni sull’offerta post diploma anche le università del territorio e la formazione tecnica superiore con ITS e IFTS.

“Iniziative come queste sono importantissime. Proprio in questo periodo, due anni fa nel pieno del covid, avevamo fatto un incontro con i ragazzi delle quinte, per cercare di motivarli – ricorda Francesco Rolleri, presidente di Confindustria Piacenza, presente al Career Day insieme al direttore Luca Groppi -. A loro abbiamo detto che erano molto importanti per il futuro delle nostre aziende: la mancanza di personale sta limitando la nostra crescita sul mercato internazionale. Vedere una così grande partecipazione delle aziende, qui all’Isii Marconi per presentarsi e attirare giovani tecnici, dà molta soddisfazione”.

“Il costante contatto con le aziende, reso possibile grazie a Confindustria che è tra i nostri fondatori, è fondamentale – sottolinea il presidente di Isii Group Gian Luca Andrina, accanto al fondatore del gruppo Maurizio Pavesi -. Il nostro obiettivo è di agevolare l’orientamento scolastico dei giovani e favorire, dopo il diploma, il loro ingresso nel mondo del lavoro. L’Isii Marconi negli ultimi due anni è risultato essere al primo posto, a Piacenza, per numero di iscritti. E’ un risultato importante, perché inizia a passare il messaggio che questa scuola garantisce uno sbocco occupazionale per i propri studenti”.

“Siamo un gruppo giovane – aggiunge il vice presidente Lorenzo Labò -, composto da manager che lavorano in aziende piacentine e non solo, ma anche in Italia e all’estero. Il nostro scopo è quello di aiutare i ragazzi, in maniera assolutamente gratuita, ad orientarsi nel mondo del lavoro, e proprio per questo, lo scorso anno abbiamo deciso di diventare un’associazione. Tra i nostri obiettivi c’è anche quello di abbattere il pregiudizio, che vede questo tipo di studi e di lavoro come una prerogativa dei ragazzi e non delle ragazze. La formazione tecnica non è una prerogativa maschile: non a caso anche nella nostra associazione sono presenti tante donne, che vogliono portare proprio questo messaggio”.