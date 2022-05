Tappa a Piacenza per le selezioni di Miss & Mister Europa

Fanno tappa a Piacenza giovedì 2 giugno al Rossovivo Club di via Castellana a Piacenza (inizio serata ore 21) le selezioni di Miss & Mister Europa.

“Un evento molto particolare – lo presentano gli organizzatori -, non il solito Concorso di Bellezza di Miss ma con l’intento di far notare quanto il tempo abbia cambiato le tante abitudini degli uomini e del gentil sesso. I partecipanti a Miss & Mister Europa dovranno essere sempre attivi, veloci, un po’ vanesi, preparati in tutto, attenti e pronti ai vari cambiamenti dal Fashion alla Bellezza al Fitness e, cosa che non guasta mai, con una buona, se non ottima Cultura. La fisicità, la bellezza, il portamento, la fotogenia, saranno le armi della sfida, rendendo divertente e spettacolare la serata creando così argomenti di valutazione e discussione per l’attenta giuria composta da Gigliana Gilian, musicista/conduttrice televisiva e web, Andrea Baldini, regista, Lilla Di Stefano e Maddalena Istratiy, esperte di moda, Rosario Scrivano, pittore/esperto d’arte, Stella Piazza, modella/presentatrice, Pierfrancesco Frontese in rappresentanza dell’Agenzia Top Model Today, Manuel Morinelli, personal trainer della palestra New Fitness di Cremona, ed il Patron nazionale Attilio Mazzoli”.

La serata, nel corso della quale 12 miss e 12 mister si contenderanno i sei titoli in palio, sarà condotta da Matteo Lazzari e curata dalla Manager della moda Antonella Giurastante. Miss e Mister Europa è arrivata alla sua XXIII edizione: durante le selezioni nelle varie tappe italiane verranno scelte le 35 Miss e i 35 Mister che parteciperanno alla finale nazionale prevista a settembre. Per la tappa piacentina del Rosso Vivo l’ingresso sarà riservato agli associati; sarà ancora possibile iscriversi tramite il numero Whatsapp 388 3211210 (Antonella).