Taser forze dell’ordine, dal “30 maggio porteremo a Piacenza i taser per la polizia di Stato, in dotazione ai reparti che si occupazione di prevenzione sul territorio”. Lo ha detto il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni (Lega), a Piacenza per incontrare sostenitori e candidati alle elezioni amministrative.

Una importante novità che potrà essere estesa anche alle polizie locali. “Stiamo lavorando per la riforma di questo corpo, il cui statuto è fermo da 35 anni – ha detto -. La scorsa settimana la conferenza Stato – Regioni ha approvato le linee guida per l’utilizzo del taser anche da parte degli agenti delle polizie locali, quindi i Comuni potranno decidere se dotare le proprie polizie locali di questo strumento”.

L’incontro con il sottosegretario Molteni, accompagnato dal capogruppo in Regione del Carroccio Matteo Rancan, si è tenuto alla Farnesiana, quartiere teatro di episodi movimentati e dove l’amministrazione ha aumentato, così come in altre zone, la videosorveglianza. “Sicurezza vuol dire contrasto al degrado, vuol dire vivibilità, vuol dire decoro e attenzione per il territorio. Qui è stato fatto un buon lavoro – ha detto Molteni – implementando e potenziando i servizi di videosorveglianza che sono uno strumento fondamentale per garantire la tranquillità dei cittadini. Si fa sicurezza attraverso l’aiuto dello Stato – deve garantire gli organici, rafforzare la polizia, e su questo stiamo lavorando – e valorizzando gli elementi locali, come la polizia locale e la videosorveglianza”.

A proposito della prossima tornata amministrativa, il sottosegretario sottolinea come “in questo momento continuità e esperienza siano fondamentali. Lo abbiamo visto con il covid: i sindaci sono l’elemento che tiene insieme la realtà sociale del territorio. Avranno poi la responsabilità di spendere i tanti soldi che lo Stato mette a disposizione, quindi per farlo bene servono certezze, continuità, esperienza e capacità e attenzione. E il sindaco uscente Patrizia Barbieri ha le caratteristiche che servono per una città importante come Piacenza”.