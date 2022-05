Teatro in inglese e sport: all’istituto Sant’Eufemia è ora di Summer Camp

E’ tempo di Summer Camp per il Sant’Eufemia. Con la fine delle lezioni scolastiche ormai prossima, l’istituto paritario ha messo a punto un programma incentrato sullo sport e sulla lingua inglese, per rendere più avvicenti queste prime settimane di vacanze estive.

Dal 6 al 24 giugno, il Summer Camp sarà un’occasione di crescita, in un clima sereno ed attento in cui i bambini e le bambine vengono accompagnati, da persone qualificate, a costruire un’esperienza educativa divertente e giocosa. Attraverso le attività sportive e in lingua inglese, i bambini e le bambine potranno esprimere i propri talenti e le proprie passioni, supportati dalle insegnanti della scuola, oltre che dagli esperti di motoria e di inglese. Il tutto in un luogo sicuro e protetto, con la possibilità di utilizzare la mensa interna. In considerazione della cessazione dello stato di emergenza, ma nel pieno rispetto delle normative e delle disposizioni di sicurezza che saranno vigenti a giugno, presso l’Istituto S. Eufemia saranno attivati due progetti complementari, ugualmente coinvolgenti, che potranno rappresentare un’occasione di divertimento e socializzazione, pur restando in un’ottica formativa.

Teatro in lingua Inglese e sport: in questi ambiti si intrecciano due differenti progetti che offrono ai bambini la possibilità di vivere un tempo significativo di crescita.

Laboratorio al mattino: English Theatre Summer Camp, in collaborazione con il British Institutes – sede di Piacenza

Laboratorio pomeridiano: “Move your brain!”, in collaborazione con A.S.D. Libertas Gymnasium Roller School.

I docenti della scuola primaria S. Eufemia affiancheranno i consulenti durante l’intero svolgimento delle attività, con la supervisione della Dirigente Scolastica.

Il centro estivo è aperto a tutti i bambini delle scuole primarie, dai 6 agli 11 anni, e si svolgerà dal 6 al 24 giugno, per tre settimane, dal lunedì al venerdì. I bambini potranno frequentare una o più settimane. Il S. Eufemia Camp ha aderito al “Progetto conciliazione Vita – Lavoro 2022: sostegno alle famiglie per la frequenza dei centri estivi” finanziato dalla regione Emilia Romagna nell’ambito del Fondo Sociale Europeo che prevede un abbattimento delle rette dei centri estivi a favore delle famiglie residenti nel Comune di Piacenza con figli di età compresa tra i 3 e i 13 anni in possesso di specifici requisiti di reddito e occupazionali.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Segreteria Istituto S. Eufemia – Via San Marco n. 37, 29121 Piacenza

Tel. 0523 330410/322679

info@istitutosanteufemia.it

www.istitutosanteufemia.it