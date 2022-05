Teatro per le scuole, Pino l’Abbadessa racconta il “Sentiero dei nidi di ragno” di Calvino

Appuntamento fuori rassegna al Teatro Gioia di Piacenza di “Salt’in Banco”, la stagione per le scuole proposta da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e curata da Simona Rossi. Venerdì 13 aprile va in scena per alcune classi di scuola superiore alle ore 11 “Raccontando il sentiero dei nidi di ragno”, liberamente ispirato a Italo Calvino, ideato e interpretato da Pino L’Abbadessa, spettacolo di teatro e narrazione per un pubblico dai 12 anni di età.

In “Raccontando il sentiero dei nidi di ragno” l’attore mette in gioco, attraverso un articolato lavoro di reinvenzione drammaturgica, il primo romanzo di Italo Calvino, scritto nel 1946. Personaggi, situazioni, suoni e ambienti, si concretizzano nel gioco della narrazione, e la “visione” del racconto coinvolge lo spettatore in una testimonianza concreta su importanti pagine della resistenza partigiana. Coniugando impegno politico e letteratura, l’intreccio è narrato dal punto di vista di Pin, un ragazzetto assai vivace che, alla ricerca di complicità con gli adulti, rappresenta simbolicamente lo stesso rapporto che Calvino ed altri hanno avuto con la grandezza della guerra partigiana. Il disagio esistenziale di chi si ritrova difronte ad eventi più grandi della sua stessa vita è il nodo drammaturgico privilegiato. Lo stupore del giovane Pin invece, è metodo di lavoro fondante il ruolo di un attore-narratore.

Teatro di narrazione quindi, teatro che racconta e, attraverso il corpo pulsante dell’attore, si rende concreto nell’essere testimone di storie vere. La storia letta attraverso la letteratura, la letteratura ascoltata con gli occhi del teatro, il teatro che si fa storia di vita; ne risulta un contributo drammaturgico che, ispirandosi liberamente all’intreccio originale, lo riformula in una partitura scenica fatta di gesti, parole e suoni artisticamente autonoma. “Raccontando il sentiero dei nidi di ragno” ha debuttato nel 1998 e da allora è in replica sia in serale per un pubblico adulto sia in matinée per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e delle superiori.

