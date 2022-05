Tennistavolo Cortemaggiore conquista la salvezza in A-1, ma la società annuncia l’addio alla categoria

Tennistavolo, la Teco Corte Auto agguanta la salvezza ai play out di Serie A-1. Ma la società annuncia l’addio alla categoria.

Le pongiste di Cortemaggiore arrivano agli spareggi salvezza in emergenza, schierando in campo il trio di giovani Arianna Barani, Valentina Roncallo, Ramona Paizoni, seguite da Svetlana Polyakova. Nel primo match contro Muravera arriva una pesante sconfitta per 4-1; controbilanciata dal bel successo – sempre col medesimo risultato di 4-1 – contro Enna. Muravera domina poi contro Enna, vincendo 4-0 e garantendo la salvezza delle pongiste di Cortemaggiore. Una salvezza conquistata sul campo, ma che comunque non evita la difficile scelta della società di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di A-1.

“Le problematiche covid 19, unite ad una serie di vicissitudini più che mai conosciute, programmi saltati per aria con il trio russo, l’inserimento straordinario di Tofant e Paizoni, il caro bollette gas e tanto altro ancora hanno eroso le casse societarie – spiega il club di Cortemaggiore -. Il tutto era nell’aria: abbandoneremo l’altissimo livello per preservare tutto il fiorente esistente, che non è poca roba. Soprattutto il nostro splendido settore giovanile. Dopo 12 anni di massima serie, sempre da protagonisti con uno scudetto, una coppa Italia, 3 finali scudetto, 3 play off conquistati e ora la salvezza, usciamo a testa alta”.

MURAVERA – TECO CORTE AUTO 4-1

RONCALLO -LOVET 0-3 7-11/6-11/3-11

BARANI-BRESSAN 3-0 11-7 / 11-3 / 11-3

PAIZONI –ENCEA 3-11/3-11/8-11

BARANI- LOVET 1-3 6-11/8-11/11-7/5-11

RONCALLO – ENCEA 9-3 9-11/8-11/3-11

TECO CORTE AUTO – ENNA 4-1

RONCALLO MARKOVA 3-2 11-4/10-12/11-3/3-11/11-7

BARANI-CRISCIONE 3-0 1-3 11-5 11-3

PAZIONI -RIABCHENKO 0-3 6-11 6-11 4-11

BARANI MARKOVA 3-1 11-4/8-11/11-4/11-8

RONCALLO-TIRRITO 3-0 11-9 / 11-6/11-1