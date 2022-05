Tennistavolo, weekend da incorniciare per le squadre di Cortemaggiore

Tennistavolo, nel weekend ricco bottino di vittorie per Cortemaggiore, in campo con cinque squadre in 4 campionati sia nazionali che regionali.

I RISULTATI – In serie C-1 maschile nazionale, la Teco Foodlab si impone per 5-3 contro Olimpia Bergamo. In Serie C-2 regionale maschile, ben due le squadre di Cortemaggiore in campo, entrambe vincenti col risultato netto di 5-1: battute San Polo e Vittorino da Feltre.

In serie D-1, il Teco Foodlab si impone per 5-3 su Arsenal Reggio Emilia; mentre in serie D-3 la vittoria di Cortemaggiore è schiacciante: sconfitta MetalParma per 5-0.