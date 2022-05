Terza età, visita guidata all’ex convento di Santa Chiara

Si intitola “Storia di un convento francescano, dal 1200 ai giorni nostri”, la visita guidata all’ex convento di Santa Chiara che venerdì 20 maggio l’Ufficio attività socio-ricreative propone nell’ambito delle iniziative rivolte alla terza età, per i cittadini residenti a Piacenza. Sarà l’occasione per ascoltare, dalle guide dell’associazione Atlante, la vita quasi millenaria del complesso monastico e della sua architettura, in un inedito percorso di visita all’ex convento sullo Stradone Farnese, recentemente riaperto al pubblico.

Le iscrizioni, obbligatorie, si raccoglieranno a partire da mercoledì 18, contattando lo 0523-492724 e lo 0523-492743 (dalle 8.30 alle 12.30) sino a esaurimento dei posti disponibili. Il costo di partecipazione è di 5 euro e per accedere ai luoghi di visita occorre la mascherina chirurgica.