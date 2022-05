“Ti presento i miei”, il 26 maggio la Cattolica incontra gli studenti delle superiori

Il campus di Piacenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore prosegue con le attività di orientamento destinate agli studenti che quest’anno termineranno il proprio percorso di studi superiore. Il prossimo appuntamento è fissato per il 26 maggio, dalle 17.30 in sala Piana, con l’evento “Ti presento i miei”, il cui programma completo è disponibile alla pagina https://www.unicatt.it/evt-genitori-in-ateneo-universita-cattolica-ti-presento-i-miei.

L’iniziativa ha come obiettivo quello di illustrare allo studente e ai suoi genitori i percorsi formativi attivi presso la sede di Piacenza.

Gli incontri saranno in presenza, ma per chi non potrà partecipare di persona sarà trasmesso anche a distanza su piattaforma online Webex.

Dopo la presentazione dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico attivati a Piacenza dalle facoltà di Economia e Giurisprudenza, Scienze agrarie alimentari e ambientali e Scienze della formazione, a partire dalle ore 19.00 si terrà un Aperitivo di orientamento, per uno scambio più informale delle informazioni tra studenti, docenti e tutor, e si potrà approfittare delle visite guidate del Campus