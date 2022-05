Torna a sfilare la “Piacenza arcobaleno”, il 14 maggio il corteo di Arcigay

“La Piacenza arcobaleno torna a manifestare negli spazi pubblici del centro città: in strada a combattere l’odio!”. Con queste parole, l’associazione Arcigay Piacenza Lambda annuncia il corteo contro “l’Omo-Bi-Lesbo-Transfobia”, in programma sabato 14 maggio.

“Una festa – fa sapere Arcigay – per tutte le persone LGBT+ e per chi crede nel valore dell’inclusione e della diversità. Dopo due anni di limitazioni percorriamo insieme, a testa alta, le nostre strade e piazze alla luce del sole: ritrovo alle 16.30 in Piazzale Marconi (lato Giardini Margherita) e arrivo sul Viale Pubblico Passeggio (lato Liceo Respighi) passando per Piazza Duomo”.

L’associazione spiega le ragioni della manifestazione. “In una città dove è ancora difficile e “scomodo” parlare di identità sessuale, in pubblico e in privato, è fondamentale dare la massima visibilità, strada per strada, alle nostre meravigliose diversità. Balleremo, canteremo, rifletteremo, magari scapperà anche una lacrima ma ci scopriremo sempre uniti e solidali”.