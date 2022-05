Torna dopo due anni il 29 maggio la Lunga Marcia del Gaep

Dopo due anni di pausa a causa della pandemia, torna domenica 29 maggio la Lunga Marcia del GAEP, tradizionale camminata in montagna lungo il crinale della Val Nure. Dal Passo del Cerro, su sentieri privi di difficoltà si arriva alla storica Vecchia Dogana del monte Crociglia, ora Rifugio GAEP “Vincenzo Stoto” (m 1362).

Per scelta degli organizzatori che la idearono nel 1971, si tratta di una marcia non competitiva, ma una camminata ludico-motoria amatoriale a passo libero, ovvero un invito a camminare per i bellissimi monti del nostro Appennino.

Sono previsti un servizio bus andata e ritorno da Piacenza, un sistema di navette dalle piazze di Bettola, Farini e Ferriere, diversi posti di ristoro e un pasta party finale al Rifugio Storo sopra Selva di Ferriere.

Tre le distanze percorribili: i 33 km dal Cerro alla Dogana (piazza di riferimento per le navette: Bettola) , i 25 km con partenza dal Passo della Cappelletta (Farini) e infine gli 11 km dal Passo del Mercatello (Ferriere) per i trekker meno allenati.

Tutte le info sono disponibili qui: https://www.gaep.it/lungamarcia.html

Ci saremo anche noi di Officine Gutenberg, con qualche copia delle guide Marsupio nello zaino, per un servizio consegne speciale!