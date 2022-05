Trasporto pubblico, dalla prossima settimana arrivano i bus notturni su “prenotazione”

Un’iniziativa pensata in particolare per studenti universitari, abitanti della periferia che vogliono trascorrere una serata in centro o pendolari in arrivo in città a tarda ora: dalla prossima settimana – sulle linee urbane di Piacenza – sarà attivo il servizio “Tuobus” (SCARICA LE SLIDE INFORMATIVE) che, grazie a tre nuovi mezzi Seta, va ad implementare il trasporto pubblico della città, estendendolo all’orario notturno.

Il nuovo servizio, al via da venerdì 13 maggio, è stato presentato nella mattinata del 4 maggio all’interno di Palazzo Farnese. Sono intervenuti il sindaco Patrizia Barbieri, l’assessore alla Mobilità Paolo Mancioppi e l’amministratore unico di Tempi Agenzia Paolo Garetti.

“Qualche tempo fa avevamo presentato l’iniziativa del bus navetta per i lavoratori del polo logistico, poi quella per gli atleti che frequentano i circoli sportivi sul Po, oggi, con questo servizio, andiamo a chiudere un cerchio completando le richieste e le necessità della popolazione relativamente alla mobilità – ha commentato il primo cittadino -. Mi preme evidenziare – ha aggiunto -, che non si tratta di un servizio in competizione con i taxi, ma che segue le fermate tradizionali della linea urbana”. “Sul trasporto pubblico, questa Giunta ha fatto passi da gigante dopo anni di immobilismo – ha affermato Mancioppi -. Il tutto senza gravare sui costi, grazie ad un grande lavoro di squadra”.

Il dettaglio del nuovo servizio è stato illustrato da Paolo Garetti. “Si tratta di un servizio che funziona su prenotazione, che può avvenire fino a 15 giorni prima tramite l’apposita App “Tuobus”. In questo modo l’autista, grazie ad un algoritmo, potrà visionare su un tablet il percorso da seguire, ottimizzandolo in base alle richieste. Gli utenti possono indicare dove si trovano e dove vogliono arrivare, la piattaforma indicherà quindi la fermata più vicina, sia per salire che per scendere. Gli orari del servizio – dal lunedì al giovedì, così come domenica e giorni festivi – vanno dalle 20:30 alle 24; mentre venerdì e sabato i bus saranno operativi fino all’una di notte. La tariffa è quella standard, non ci sono costi aggiuntivi, e il viaggio può essere pianificato anche per più persone. Due mezzi hanno capienza di 14 posti più l’autista, mentre un mezzo è pensato per i disabili, quindi dispone di 8 postazioni più autista”.

“Credo – ha concluso Garetti – che un servizio come questo lo abbiano in poche città in Italia, in questo senso Piacenza va a costituire un’eccellenza”.