Travo, camminata didattica sui luoghi della Resistenza

Come già avvenuto in passato, anche quest’anno la sezione dell’A.N.P.I. di Travo ha organizzato una camminata didattica sui luoghi della Resistenza travese, alla quale hanno partecipato le ragazze e i ragazzi della terza media del paese della val Trebbia.

Il percorso ha toccato diverse località ai piedi della Pietra Parcellara: Scarniago (dove sono nati i primi gruppi partigiani della vallata di Bobbiano), Cà del Duca (dove il sig. Pietro Mazza, che nel 1944 aveva dieci anni, ha mostrato la casetta dove si nascondevano i partigiani stessi), Monte Bogo (da dove si è potuta osservare l’area della Sanese, la storica cascina – ora in fase di restauro – che il comandante “Fausto”, a capo della Divisione Piacenza di Giustizia e Libertà, scelse come sede direttiva delle operazioni belliche in gran parte della nostra provincia), San Giorgio di Bobbiano, altra base dei ribelli. Infine, grazie al supporto di un pulmino messo a disposizione dalla stessa A.N.P.I., è stato raggiunto il castello di Monticello, nei cui pressi pochi giorni fa è stata commemorata la battaglia avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 aprile 1945. Ad accompagnare gli studenti c’erano i professori Cristina Malchiodi e Andrea Cavallotti, il dirigente scolastico Prof. Luigi Garioni, e soprattutto l’apprezzatissimo “Cicerone”: Alessandro Pigazzini del Museo della Resistenza di Sperongia.