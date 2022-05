Tre candidati sindaco per Bettola, presentate le liste delle elezioni comunali

A Bettola sono tre i candidati sindaco a sfidarsi alle prossime elezioni comunali, in programma il 12 giugno.

Sabato 14 maggio si è chiusa infatti la possibilità di presentare le liste, con un quadro elettorale che vede in gara il sindaco uscente Paolo Negri, sostenuto dalla lista “Bettola da Amare”, Mauro Bruzzi, appoggiato da “L’Altra Lista con Mauro Bruzzi” e Fabio Ottilia, con la lista “Un Battito per Bettola”.

La lista dei candidati di “Bettola da Amare-Negri sindaco”

Mariarita Benzi 51 anni

Enrico Bergonzi 63 anni

Domenico Bruzzi 67 anni

Massimo Calamari 47 anni

Luca Corbellini 23 anni

Alessandro Ferrari 38 anni

Claudia Ferrari 57 anni

Kevin Guglielmetti 26 anni

Cinzia Milza 53 anni

Maria Cristina Piccoli 54 anni

La lista dei candidati di “Un battito per Bettola” a sostengo di Fabio Ottilia

Albertazzi Cinzia, 29 anni, formazione Giurista, insegnante , attivista contro maltrattamento e abbandono animali.

Ambri Luigi, 73 anni, pensionato, ex portalettere, endurista

Boiardi Roberto, 56 anni, diploma geometra, dipendente SETA (settore sanificazione), presidente associazione Bettola nel mondo.

Covati Carla, 65 anni, laurea in sociologia e giurisprudenza, esercente.

Fornaroli Laura, 50 anni, Diplomata istituto Magistrale Orsoline, Docente coordinatrice scuola d’infanzia Statale Bettola.

Gotti Claudia, 54 anni, perito agrario, dipendente postale

Trioli Mattia, 29 anni , geometra libero professionista, alpinista.

Zini Mauro, 64 anni, pensionato, ex dipendente comunale

La lista dei candidati L’altra lista con Mauro Bruzzi

Davide Boiardi

Fausto Boiardi

Ferdinanda Frangipane

Marco Migliorini

Nando Milza

Camilla Nani

Silvia Rebecchi

Marco Schiavi

Elena Tagliaferro

Marco Zangrandi