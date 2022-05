Un anno vicino ai bisognosi, spegne la prima candelina il Cisom di Piacenza

Spegne la sua prima candelina e festeggia il suo primo compleanno il Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta di Piacenza (Cisom).

Il gruppo di volontari appartenenti al gruppo piacentino del Cisom traccia quindi un bilancio delle attività svolte nell’arco del suo primo anno di vita: al fianco dei senzatetto e dei bisognosi con l’unità di strada; le raccolte di indumenti e di generi di prima necessità che sono state destinate alle persone in difficoltà; la promozione alla cultura del volontariato; la giornata dedicata alla raccolta farmaci in collaborazione con il Banco Farmaceutico; l’assistenza presso gli hub vaccinali; il dispiegamento di volontari durante le funzioni religiose che hanno visto la presenza di un alto numero di partecipanti; l’assistenza tesa a evitare assembramenti durante alcune manifestazioni pubbliche e private; la formazione e le esercitazioni promosse inerenti la ricerca e il soccorso di potenziali persone disperse in ambiente impervio, attivando la squadra di pilotaggio di droni.

Nel corso dei prossimi mesi il gruppo di volontari appartenenti al gruppo piacentino del Cisom ha intenzione di incrementare le attività di unità di strada con un supporto medico e psicologico; intende dotarsi di una idrovora e formare un gruppo di volontari al fine di poter contribuire ad intervenire in caso di emergenza idrogeologica e, di concerto, di costituire una squadra specializzata per concorrere al soccorso con un veicolo adatto al fuoristrada.

La premiazione con le medaglie Covid dell’Ordine – Il 10 aprile scorso, in occasione della Domenica delle Palme, la Delegazione dell’Emilia Occidentale, unitamente ai Gruppi CISOM di Parma-Reggio Emilia e Modena e di Piacenza si sono ritrovati presso la chiesa di Santo Stefano di Reggio-Emilia (già sede di un insediamento dei Cavalieri di Malta). Alla presenza del Procuratore del Gran Priorato Conte Clemente Riva di Sanseverino, dell’Assistente Caritativo Granpriorale Sveva dei Conti degli Oddi d’Orni e del Delegato Paolo Conforti, il Cappellano Magistrale Don Stefano Manfredini ha celebrato la Santa Messa e ha tenuto una oratorio sulla Santa Pasqua e sul suo significato di luce e resurrezione. Ha accompagnato la liturgia il gruppo vocale “Schola Cantorum Corrigiensi”, diretto da Carlo Alberto Alberti. Conclusa la funzione si è proceduto alla consegna delle medaglie Covid-19, dopo la benedizione delle stesse da parte di Don Stefano.

Quale segno di riconoscenza verso coloro che prestano la loro opera di soccorso in situazione di emergenza e per dare un segno tangibile del contributo speciale prestato da Membri e Volontari nell’ambito di specifiche campagne, il Sovrano Consiglio ha istituito la “Medaglia per le campagne del Sovrano Ordine di Malta”, che va ad integrare l’Ordine al Merito Melitense. Considerata la gravità della situazione provocata dalla pandemia, la prima Medaglia per le campagne che è stata istituita dal Sovrano Consiglio è quella relativa all’emergenza COVID-19, con Decreto del 4 dicembre 2020, la cui barretta metallica porta la scritta “COVID-19”. Questa decisione è maturata dopo aver preso atto del volume delle attività che il Sovrano Ordine di Malta ha svolto e sta svolgendo nel mondo e nel desiderio di dare un segno di riconoscimento a Membri e Volontari dell’Ordine che si sono prodigati per portare aiuto a coloro che sono stati colpiti direttamente o indirettamente dal virus, anche mettendo a rischio la propria salute.

Il Procuratore e l’Assistente Caritativo del Gran Priorato, unitamente al Delegato, hanno poi consegnato personalmente le medaglie, richiamando l’impegno e lo sforzo profuso nel corso della pandemia dai Membri e Volontari dell’Ordine e dal Gruppo Cisom di Parma-Reggio-Modena, coordinato da Francesco Saccaggi e dal Gruppo Cisom di Piacenza, coordinato da Andrea Milano, che hanno operato con grande capacità e dedizione sia in situazione di emergenza, sia nei centri vaccinali e nei luoghi di culto, portando aiuto e sostegno agli ultimi in situazione di estremo disagio fisico, psicologico e sociale, nel concreto spirito dell’Obsequium Pauperum.