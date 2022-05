Un percorso in tre tappe alla scoperta della Cattedrale di Piacenza

Da domenica 15 a sabato 21 maggio parte a Piacenza un percorso in 3 tappe tra la Biblioteca del Seminario vescovile, l’Archivio diocesano e il Museo Kronos, nel IX centenario dalla fondazione della Cattedrale di Piacenza, per valorizzare il patrimonio del Duomo come “domus communitatis” con alcune opere librarie, documentarie e museali. Il percorso piacentino – tra questi tre importanti luoghi “custodi” della memoria, dell’arte e della fede – dal titolo «1122-2022 Cattedrale di Piacenza: da 900 anni Domus communitatis!» potrà essere scoperto nei giorni:

– domenica 15 maggio, ore 15.30 in occasione dell’apertura ufficiale

– da lunedì 16 a venerdì 20 maggio solo su prenotazione, ore 10 e 15:30

– sabato 21 maggio, ore 10 e ore 15.30

Presso la Biblioteca del Seminario sarà esposto materiale bibliografico inerente alla storia della Cattedrale e alla vita della comunità cittadina ad essa legata. Gli Archivi Storici Diocesani presenteranno documenti selezionati relativi alla Cattedrale e si farà riferimento all’istituto delle Visite Pastorali. A Kronos, Museo della Cattedrale si darà risalto al nesso tra le opere e la comunità di appartenenza, in una visita tra i beni musealizzati e quelli ancora in loco. Con la collaborazione espositiva e partecipativa degli studenti della IV classe ind. Architettura del Liceo Artistico Statale “B.Cassinari” di Piacenza coordinati dalla prof.ssa Valeria Poli.

INFO E PRENOTAZIONI: cattedralepiacenza@gmail.com o 3314606435 (numero attivo dalle 10 alle 18.

Le Giornate di valorizzazione 2022 sono promosse da – Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto CEI – Conferenza Episcopale Italiana – BeWeB Beni Ecclesiastici , insieme a AMEI – Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, AAE – Associazione degli archivisti ecclesiastici, ABEI – Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e con il patrocinio di ICOM Italia (International Council of Museums), ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana e infine AIB – Associazione Italiana Biblioteche.