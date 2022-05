Una partita inesorabilmente sfortunata IL COMMENTO

E’ davvero dura accettare questa eliminazione tra l’altro in conseguenza di un pareggio e non di una sconfitta secondo il regolamento dei play off.

Al Moccagatta di Alessandria contro la Juve Under 23 il Piacenza gioca una partita estremamente generosa, tecnicamente valida ed agonisticamente strepitosa ma, soprattutto, inesorabilmente sfortunata. Sfortunata perchè nella partita con l’Albinoleffe l’arbitro prende un abbaglio e fa squalificare per 3 turni (a questo punto uno gli sarà beffardamente condonato) quel Cesarini giocatore di qualità e di esperienza superiori in grado di risolvere le partite più problematiche. Ed oggi la sua assenza si è fatta particolarmente sentire perrchè in area avversaria, o nei suoi pressi, è venuta a mancare la giocata lucida o tecnica capace di fare il risultato.

Sfortunata perchè per ben due volte i legni della traversa hanno respinto i tiri di Rabbi e di Rossi, quest’ultimo proprio allo scadere. In altre occasioni, poi, gli attaccanti biancorossi hanno sciupato diverse occasioni favorevoli non per sfortuna ma per evidenti limiti tecnici.

Così la squadra del presidente Pighi esce dai play off al primo turno con molte recriminazioni ma senza rimpianti perchè la squadra ha veramente dato tutto quello che aveva nel cuore e nelle gambe; se non è basstato significa che anche nello sport senza quel pizzico di buona sorte non si va lontano.

La partita ha messo di fronte una squadra di giovani di grande qualità selezionati dai vivai di tutto il mondo (nell’occasione mancava Miretti in quanto titolare qualche ora prima nella Juve maggiore) contro una formazione molto ben disposta ed organizzata ed equilibrata in tutti i reparti grazie ad un sapiente lavoro di costruzione il cui è artefice è l’allenatore Scazzola a cui va il grande merito di asver saputo estrarre il massimo dai giocatori a disposizione. Alcuni autentiche rivelazioni come Nava, Gonzi, Suljic, altri con interessanti prospettive come Dubickas, Marchi, Parisi, Rabbi e Munari (bravo quando si muove in tutte le zone del campo ma disastroso quando si muove in area).

Insomma se la stagione si chiude con amarezza resta la consolazione che ci lascia un buon materiale su cui poter aggiungere qualcosa e qualcuno per rendere la squadra competitiva ad alti livelli.

Infine il rilievo più confortante e stimolante viene dagli oltre 500 tifosi che hanno seguito la squadra e l’hanno sostenuta con un tifo che da tempo non si vedeva: da tempo (derby con la Cremonese a parte) non si aveva una simile partecipazione. Questa fiammella che accende la passione del tifo può avere sviluppi molto interessanti e rende la sconfitta di oggi meno amara.

Luigi Carini