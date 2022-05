“Una persona alla volta”, in Fondazione la presentazione del libro di Gino Strada, fondatore di Emergency. A parlare di lui, scomparso lo scorso agosto, sarà la moglie Simonetta Gola, intervistata dalla direttrice di Telelibertà Nicoletta Bracchi. L’incontro si terrà il 18 maggio alle 18 e 30, nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in collaborazione con la libreria Fahrenheit.

Il libro – Da Kabul a Hiroshima, una narrazione appassionata delle radici che hanno ispirato Gino Strada, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. Ma anche una riflessione radicale sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura. Il racconto dell’impegno e delle esperienze che lo hanno condotto da giovane chirurgo di Sesto San Giovanni fino ai Paesi più lontani, per seguire l’idea che portava avanti con la sua passione e con Emergency: salvare vite umane e lottare per i loro diritti. Curare le vittime e rivendicare i diritti, una persona alla volta: ne era convinto Gino, che dalle sale operatorie in Afghanistan a quelle del Centro Salam di cardiochirurgia in Sudan ci ha insegnato che l’unica medicina possibile è quella che si fonda sull’uguaglianza e sull’umanità. Persona dopo persona, diritto dopo diritto.