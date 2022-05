Cent’anni di scout a Piacenza, una stele ricordo è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 28 maggio nel giardino di via Maculani.

La stele realizzata in metallo traforato col laser è stata scoperta alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri e commemora i cent’anni dalla nascita dello scoutismo piacentino. In particolare riporta il nome uno dei primi ragazzi di allora, Renato Scaravaggi che presto affiancò i capi dell’associazione e la rifondò dopo lo scioglimento voluto al regime fascista e la tragedia della guerra. Scaravaggi si dedicò con grande passione e capacità alla diffusione degli ideali e del metodo educativo scout. Lo fece per tutta la vita e quando se ne andò, nel Natale del 2008, mise certamente in pratica l’esortazione dell’ideatore dello scoutismo, Baden Powell: “Cercate di lasciare il mondo un po’ meglio di come lo avete trovato”.

Domenica 29 nel pomeriggio si snoderà per le vie del centro una camminata non competitiva, lungo cinque diversi percorsi fra i 2 ed i 5 chilometri.

La camminata non competitiva di domenica, aperta a tutti, singoli o gruppi, partirà dall’arena Daturi dopo le iscrizioni fissate fra le 16,30 e le 17,30. La quota di 10 euro comprende l’assicurazione, la maglietta del centenario e la mappa del percorso scelto. Per sveltire le iscrizioni i vari gruppi sono invitati a scegliersi un delegato che si presenti ad uno dei banchetti con i nomi e le quote di ciascuno e ritiri le magliette. Chi è solo e volesse sbrigarsi rapidamente potrà aggregarsi ad uno dei gruppi. I percorsi faranno tappa in luoghi che ricordano momenti significativi dei cent’anni di vita scout.