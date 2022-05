Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta, ok al consuntivo ma i consiglieri chiedono rinforzi per la Polizia Locale

Più risorse a favore degli Enti dell’Unione nel 2021 e un avanzo di amministrazione di €. 95.488,49 da utilizzare.

Si è tenuto sabato 30 aprile il Consiglio dell’unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta per l’esame e l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 presentato dalla Presidente Patrizia Calza. In apertura è stata approvata una variazione bilancio di previsione 2022 – 2024 che ha registrato una maggiore entrata di € 13.164,91 quale contributo dal Comune di Gossolengo che, versando tale importo, ha portato ad estinzione un onere finanziario contratto nei confronti dell’Unione nel 2018 Si sono registrate invece maggiori spese per le seguenti voci: €. 2.540,19 in aumento dello stanziamento del capitolo per somministrazione lavoro URP – Polizia Locale. Lo stanziamento è stato adeguato tenuto conto della spesa sostenuta ad oggi; €. 1.372,74 per spese legali relative al servizio di assistenza legale per ricorsi avverso sanzioni Codice della Strada; €. 8.250,00 per lo svolgimento dell’attività di messo ripartiti in 2.500,00 per contratto di collaborazione fino al 30.06.2022 ed €. 5.750,00 per nuovi contratti dal 01.07.2022; €. 1.000,00 acquisto hardware informatico per Enti dell’Unione.

Venendo invece alla presentazione dell’esercizio finanziario 2021, questo si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €. 1.526.753,25 che tolta la parte accantonata di €. 1.193.444,13 per il Fondo crediti dubbia e difficile esigibilità e la parte vincolata di €. 237.820,63, vede una quota disponibile pari a €. 95.488,49 sul cui utilizzo discuteranno i Sindaci nei prossimi incontri. Quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni al codice della strada, la Presidente Patrizia Calza ha evidenziato come siano andate diminuendo da 2019 al 2021 sia i valori dell’accertamento che quelli della riscossione. Ciò che si spiega, come già in precedenza evidenziato, con il rispetto dei limiti di velocità là dove era stato posizionato l’autovelox fisso in loc. Vallarsa che quindi dimostra di aver raggiunto l’obiettivo.

Gli impegni di parte corrente sono stati pari ad €. 2.003.405,85. La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia un aumento di €. 474.712,12 dovuto quasi interamente all’aumento dei trasferimenti a favore dei Comuni dell’Unione. L’Unione, infatti, nel corso del 2021, ha messo in campo una serie di misure a sostegno dei bilanci degli Enti aderenti per meglio fronteggiare la crisi economica derivante dalla pandemia, sia attraverso il trasferimento di risorse per €. 446.841,88 di cui 246.841,88 quale quota del Fondo di cui all’art. 106 D.L. 34/2020 relativo alle funzioni fondamentali e €. 200.000,00 quale riparto dell’avanzo, sia con l’abbattimento delle quote di gestione per €. 70.000,00.

Quanto al personale si è evidenziato che la spesa rispetta i vincoli di legge e si è sottolineato come l’organico della Polizia Locale sia stato integrato, dal 01/12/2021, di una unità Cat. C per mobilità in entrata da altro Ente. Su questo tema si sono registrati alcuni interventi anche in apertura da parte di alcuni consiglieri che hanno evidenziato la necessità, peraltro riconosciuta dai Sindaci, di implementare il corpo della polizia locale. A questo proposito la Presidente ha assicurato l’impegno della giunta e della struttura a valutare tutte le possibilità percorribili in base alla legge. Un approfondimento che si aggiunge al lavoro in corso per valutare sia le opportunità per il conferimento di un nuovo servizio in Unione, sia per implementare la digitalizzazione, anche sfruttando i bandi PNRR in corso di emanazione. Le spese di investimento sono state pari a €. 34.827,95 e destinate in particolare per spese di acquisto di hardware per gli enti aderenti. Anche nel 2021 è proseguito l’attività di innovazione tecnologica della strumentazione in dotazione ai singoli Enti e per spese di allestimento del veicolo in dotazione al servizio Polizia Locale.

Infine la Presidente ha ricordato che nel corso del 2021 il Servizio di PL ha partecipato ad un bando della RER candidando il progetto “Polizia Stradale: sicurezza stradale operativa e legalità – L.R. 24/2003 – DGR 318/2021”, acquisendo un contributo pari ad €. 34.167,00 in buona parte utilizzato per l’acquisto di un veicolo ad uso stazione mobile di Polizia Locale allestito con strumentazione per il rilievo di incidenti stradali e accertamenti automatici in tema di revisione e omessa copertura assicurativa. Il progetto si concluderà nel 2022.