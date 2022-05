Unione mutilati per servizio, assemblea provinciale a Piacenza

Si è svolta lo scorso 29 maggio l’assemblea annuale della sezione provinciale dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio, per l’elezione delle nuove cariche sociali. Davanti a numerosi i partecipanti, tra soci benemeriti e simpatizzanti, il Presidente Provinciale Maurizio Rivetti ha esposto la sua relazione, alla presenza del Presidente Regionale e della Sezione di Bologna, Uff. Giuseppe Ficetola.

Non una semplice analisi del bilancio delle attività svolte dalla Sezione di Piacenza, ma anche l’occasione, come puntualizzato dal Presidente Rivetti, “di richiamare la vera natura dell’UNMS, che è quella di un Ente Morale che in forma gratuita persegue finalità di partecipazione sociale. Dobbiamo saper ascoltare quelle persone che non hanno la stessa capacità di eloquio ed attivarsi in merito perché è questo che deve saper offrire una Istituzione a cui viene riconosciuto il carattere di persona giuridica, soprattutto nella sfera del diritto privato”. Concetti fortemente sostenuti da Giuseppe Ficetola: “U.N.M.S. deve essere un’Associazione al passo con i tempi”, fornendo assistenza ed informazioni aggiornate “a tutti i soci ed ai potenziali tali e famigliari”.

Risulta pertanto di vitale importanza – evidenzia l’associazione -, per la sopravvivenza dell’Ente stesso, il contributo a titolo volontario di tutti per sostenere i soggetti più indifesi, anche per mezzo della donazione della quota dell’imposta IRPEF 5×1000 (CF 80086270586).