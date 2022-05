Valter Alberici, presidente del gruppo Allied, nominato Cavaliere del Lavoro

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Cavaliere del Lavoro il presedente e amministratore delegato del gruppo Allied Valter Alberici. In un post su Facebook, Confindustria Piacenza celebra l’onorificenza conferita all’imprenditore piacentino ricordando la carriera di Alberici. “La storia di un diciannovenne, appena diplomatosi ragioniere, che nel 1979 entra nella Raccordi Forgiati di Nibbiano Valtidone dando il via ad una irresistibile viaggio che lo ha portato a divenire presidente e amministratore delegato di Allied. Società fondata nel 2000, Allied è un gruppo multinazionale che governa il ciclo completo, dalla produzione fino allo stoccaggio e alla distribuzione di raccordi e tubi per tutti i settori del mercato mondiale dell’energia come oleodotti, gasdotti, piattaforme marine, impianti petrolchimici, centrali termiche e nucleari. Una società che oggi dà lavoro a oltre 1.200 dipendenti e sostiene altrettante famiglie”.

“Nonostante la grande crescita ed espansione a livello mondiale, – viene ricordato – la sede italiana di Allied è rimasta sulle colline piacentine. Nibbiano, oggi Alta Val Tidone, continua a godere anche della presenza della Raccordi Forgiati. Lo sguardo al mondo e il cuore sempre a casa, alla quale Alberici non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Sia in termini di supporto morale che finanziario, con preziosi contributi liberali a numerose associazioni piacentine e non nel campo della solidarietà, dello sport e della cultura”.

Grande soddisfazione per Confindustria Piacenza che ha creduto fin dall’inizio alla possibilità che Valter Alberici avesse tutte le carte in regola per aspirare a questa importantissima onorificenza e ne ha concretizzato l’istanza. “Siamo orgogliosi che Valter Alberici – commenta il Presidente Francesco Rolleri – abbia ottenuto un riconoscimento che in cuor nostro aveva già conquistato da anni. Lo conosciamo bene e sappiamo il valore enorme di quanto ha saputo costruire. E’ un esempio per tutti noi e Confindustria Piacenza è fiera e onorata di avere sostenuto la domanda di questo piacentino esemplare, vicepresidente della nostra associazione. Oggi un altro settore chiave del nostro territorio, l’Oil & Gas può vantarsi di esprimere al massimo livello un imprenditore di punta che siede ne ristrettissimo “club” dei cavalieri del lavoro”. Con questa nomina Alberici si aggiunge, infatti, agli attuali Cavalieri del Lavoro piacentini Giuseppe Parenti, Corrado Sforza Fogliani, Bruno Giglio e Federico Ghizzoni.

La nomina di Valter Alberici a Cavaliere del Lavoro, le congratulazioni di Patrizia Barbieri – “Un riconoscimento di grande prestigio, che premia non solo le indiscusse e riconosciute doti professionali e umane di Valter Alberici, ma anche la sua capacità di perseguire uno sviluppo industriale mai disgiunto dalla sensibilità sociale e dall’impegno per il bene comune”. Così il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri esprime le congratulazioni delle istituzioni piacentine per la nomina a Cavaliere del Lavoro attribuita al presidente e amministratore delegato di Allied, multinazionale con sede italiana a Nibbiano, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“In questi anni – sottolinea Patrizia Barbieri – ho avuto modo di riscontrare anche l’assoluta disponibilità di Valter Alberici nel mettere la propria lungimiranza, visione imprenditoriale ed esperienza ai massimi livelli in ambito internazionale a servizio della collettività, come interlocutore propositivo e attento nel recepire e promuovere quel gioco di squadra che rappresenta il più importante motore di crescita per un territorio. Di questo lo ringrazio, ancora una volta, certa di dare voce all’intera comunità piacentina nel rimarcare l’emozione e l’orgoglio nell’apprendere di questa meritata, altissima onorificenza”.