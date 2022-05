Via Bolzoni e parcheggio “Gotico”, limitazioni al traffico

Il Comune di Piacenza comunica che, per consentire l’effettuazione delle operazioni di smontaggio di una gru a torre, dalle ore 7 alle ore 19 di sabato 7 maggio, in via Bolzoni, nel tratto compreso tra il civico 1 e l’incrocio con via Colombo, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione lungo la corsia Ovest.

Inoltre, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ad alcune insegne pubblicitarie, dalle ore 8 alle ore 20 di martedì 10 maggio, nel tratto compreso tra le due rotatorie presenti nell’area di parcheggio del Centro commerciale “Gotico” sarà istituito il divieto di circolazione.