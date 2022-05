“Viaggio artistico nell’Appennino piacentino”, ecco il libro della storica dell’arte Susanna Pighi

Il 13 maggio, alle ore 18, a Piacenza, presso la sala d’onore della Galleria Biffi Arte, verrà presentato il libro Viaggio artistico nell’Appennino piacentino, della storica dell’arte Susanna Pighi. L’incontro sarà introdotto dall’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici

Lo sguardo è quello di uno storico dell’arte che cerca di cogliere aspetti rilevanti della cultura appenninica locale, contraddistinta da peculiarità architettoniche, pittoriche e scultoree, ma anche da significative commistioni di gusto e ascendenze stilistiche ineludibili nelle zone di confine con le vicine terre di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Il testo sollecita a cogliere aspetti noti e inediti di una terra culturalmente ricca, qualificata da edifici sacri di grande suggestione, da numerosi castelli e dimore di famiglie nobili che nei secoli hanno avuto un ruolo determinante, da piccoli e grandi borghi che con le loro architetture rinnovano aspetti e tradizioni dei tempi andati.

Susanna Pighi, storica dell’arte piacentina, si è laureata a Firenze in Lettere con indirizzo artistico e specializzata a Siena in Archeologia e Storia dell’arte. Diplomata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Parma, è conservatore di Kronos –Museo della Cattedrale di Piacenza e da anni si occupa di catalogazione e gestione del patrimonio mobile presso l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza-Bobbio. Coautrice del volume Il mobile piacentino (2003), si dedica a ricerche documentarie e studi riguardanti il contesto storico artistico piacentino, ha partecipato a convegni e pubblicato testi soprattutto sull’intaglio e la scultura lignea, l’arte dello stucco e la pittura di periodo cinque-settecentesco. Di recente ha curato i cataloghi di mostre sulla collezione di stampe e santini d’epoca Ziliani e sulla pittura di paesaggio contemporanea presente nel Museo della Collezione Mazzolini in Bobbio.

“appenninica” – Una collana – e insieme un progetto ambizioso non solo editoriale – per raccontare l’Appennino, colonna

vertebrale d’Italia e incredibile fucina di culture, tradizioni, storie. Storie che meritano di essere raccontate, col romanzo ma anche col reportage, passando per i vari generi. Sperando possa anche essere, “appenninica”, un punto di riferimento per tutti coloro che, con le loro attività, stanno provando a rilanciare i luoghi appenninici”.