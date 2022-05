Vigili del fuoco, va in pensione il caporeparto Giuseppe Laudicina “Tanti ricordi nel cuore”

È andato in pensione Giuseppe Laudicina, Caporeparto del turno A dei vigili del fuoco di Piacenza. Quando giovedì 28 aprile, alle 20, è arrivato al Comando Provinciale di Strada Valnure per prendere servizio, è stato accolto da tutti i suoi uomini schierati nel piazzale interno della caserma che lo hanno omaggiato con un caloroso applauso e con un colpo di sirena dei mezzi di soccorso.

«Sono orgoglioso di ognuno di loro – ha detto con una comprensibile nota di commozione Laducina -. Ne abbiamo passate tante assieme e tanti sono i ricordi che mi porto nel cuore». Classe 1961, originario di Palermo, dopo aver conseguito il diploma di perito tecnico, ha prestato il servizio di leva militare come ausiliario nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. «Il 23 novembre 1980 un sisma colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-settentrionale – ha ricordato Laudicina – e fui inviato a prestare soccorso in quella che ancora oggi è ricordato come il terremoto dell’Irpinia». Una passione maturata in tenera età. «Da una parte, da bambino amavo giocare con i modellini dei camion dei pompieri, e dall’altra ero affascinato dalla figura di mio zio Giovanni, vigile del fuoco presso il Comando Provinciale di Palermo».

Nel 1987 Giuseppe Laudicina entra a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e viene assegnato a Mantova, dove rimarrà per un triennio. Nel frattempo si sposa con Giuseppina, la quale «con pazienza e dimostrando grande spirito di adattamento» lo segue nella città Lombarda. «Mia moglie e i miei figli – racconta Laudicina – mi hanno sempre appoggiato nelle scelte e nella tutt’altro che facile vita accanto a chi di mestiere fa il pompiere. Un lavoro in cui il rischio è dietro l’angolo, e nel quale si è impegnati su scenari sempre differenti e talvolta complessi».

Nel 1990 approda a Piacenza, alla storica Caserma di Viale Dante Alighieri. «Indelebile il ricordo dell’incidente ferroviario del pendolino. Poco dopo mezzogiorno del 12 gennaio 1997, esattamente alle ore 13:30, il treno ATR 460 “Botticelli” partito dalla stazione di Milano Centrale, diretto a Roma Termini, imboccando la curva di ingresso della stazione ferroviaria di Piacenza, la carrozza di testa uscì dai binari e si ribaltò, colpendo alcuni pali di sostegno e spezzandosi in due tronconi. Morirono i due macchinisti in servizio, due agenti della PolFer due hostess e due viaggiatrici. Decine le persone ferite. A bordo del treno si trovava anche Francesco Cossiga, senatore a vita ed ex Presidente della Repubblica, che ne uscì fortuitamente illeso, in quanto al momento dell’incidente si trovava nella carrozza ristorante, una delle due non deragliate, e non al posto che gli era stato assegnato, nella carrozza di testa». Per gli sforzi profusi nelle operazioni di soccorso a Giuseppe Laudicina è stato conferito un elogio.

Nel 2005 diventa Caposquadra, è tempo di fare le valige, destinazione: Crema. L’anno successivo ha l’opportunità di tornare a Piacenza. «Il 25 settembre 2008 è un’altra data che mi è impossibile dimenticare. Quel giorno divampa un incendio all’Obi di Via Emilia Parmense. Abbiamo combattuto fiamme altissime e sono occorsi giorni di lavoro per mettere in sicurezza l’area». Nel 2017 Giuseppe Laudicina passa nuovamente di grado, diventa Caporeparto. Da quel momento ha la responsabilità di una quarantina di unità, suddivise, oltre che nella Caserma di Piacenza, anche nei distaccamenti di Bobbio, Castelsangiovanni e Fiorenzuola D’Arda.

Quello di giovedì 28 aprile è stato il suo ultimo turno. E nel corso della nottata ha gestito due interventi: un soccorso a persona all’interno di una abitazione a Piacenza e, inviando la squadra del distaccamento di Fiorenzuola lungo la strada che da Tabiano conduce a Lugagnano, luogo dove si è consumato un omicidio, per illuminare la scena del crimine al fine di agevolare il lavoro degli inquirenti.