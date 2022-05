Vincenziani, scomparso Padre Mario Dosi. Per tanti anni al Collegio Alberoni

E’ scomparso nella mattinata del 5 maggio 2022 Padre Mario Dosi, dei padri della Congregazione della Missione del Collegio Alberoni di Piacenza. A darne notizia è la Diocesi di Piacenza. Padre Dosi è mancato presso l’Ospedale Civile di Piacenza, dove si trovava ricoverato.

Nato il 22.09.1930 a Gragnanino (provincia e diocesi di Piacenza), è entrato nel Seminario Interno nel 1950 a Siena. Ha emesso i voti perpetui il 4 novembre 1955 a Piacenza, Collegio Alberoni; conseguendo il baccalaureato in Teologia presso il Collegio Alberoni e la Licenza presso la Pontificia Università Lateranense. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 14.03.1959 a Piacenza, San Lazzaro. Per la sua congregazione ha svolto diversi incarichi:

1959: Roma Collegio Leoniano – Studi alla Università Lateranense

1960: Zagarolo – Insegnante alla Scuola Apostolica

1962: Siena – Direttore della Scuola Apostolica

1965: Piacenza Collegio Alberoni – Direttore camerata filosofi e professore di storia

1968: Zagarolo – Padre spirituale alla Scuola Apostolica

1969: Roma Collegio Leoniano – Direttore degli studenti

1971: Pollenza (MC) – Direttore spirituale Scuola Apostolica

1972: Assistente Nazionale Associazione Mariana – Ministeri vari

18.09.1973: Piacenza S. Giovanni – Superiore e ministeri vari

1976: Piacenza Collegio Alberoni – Direttore spirituale

1987 (settembre): Piacenza Collegio Alberoni – Prefetto degli studi

1989: Piacenza Collegio Alberoni – Direttore degli studenti

1991 (settembre): Piacenza Collegio Alberoni – Direttore spirituale

2001: Piacenza Collegio Alberoni – Assistente

Dal 2005 non ha ricoperto più incarichi in Comunità, rimanendo confessore dei seminaristi (fino al 2018) e docente di pastorale (fino al 2015). Per diversi hanno ha prestato servizio pastorale presso le parrocchie di Rocca Vecchia, Rocca Nuova, Pessola, Contile, Specchio, Vianino in Val Ceno. Dal giugno 2019, a causa delle sue condizioni di salute, era ricoverato presso l’Istituto “Madonna della Bomba”. I funerali saranno celebrati nella Chiesa di S. Lazzaro a Piacenza sabato 7 maggio alle ore 9.30.

La chiesa di Piacenza-Bobbio “si unisce alla famiglia vincenziana per la perdita dello stimato confratello, e con gratitudine loda il Signore per il servizio generoso e appassionato che ha svolto a servizio della formazione di tanti sacerdoti”.​