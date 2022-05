“Vino in Corte”, prima edizione della mostra mercato a Cadeo

“Nell’auspicio che l’anno in corso possa rappresentare un vero ritorno alla normalità, siamo lieti di annunciare la prima edizione di ‘Vino in Corte – Mostra mercato dei vini e dei prodotti del territorio’, che si terrà nella corte del castello di Cadeo i prossimi 28 e 29 maggio”.

Così il comitato organizzatore presenta la prima edizione della rassegna eno-gastronomica che,

nell’ultimo week-end di maggio, vedrà alternarsi a Cadeo degustazioni, pic-nic ed esibizioni musicali.

“Insieme all’associazione Terre Traverse e sotto i patrocini del Comune di Cadeo e del Consorzio di

Tutela Vini DOC Colli Piacentini – proseguono dal comitato organizzatore -, grazie all’adesione di decine

di espositori da tutta la provincia e non solo, abbiamo potuto organizzare un evento che avrà come

unici protagonisti il vino, le eccellenze alimentari del nostro territorio, le loro produttrici e i loro

produttori che, coraggiosamente e con passione, si impegnano ogni giorno per fare arrivare sulle

nostre tavole prodotti di altissima qualità, invidiati in tutto il mondo.”

“Ci auguriamo di poter accogliere il maggior numero possibile di visitatori – concludono gli

organizzatori – per un evento ad ingresso libero, che si pone l’ambizione di diventare un appuntamento

fisso di promozione del nostro ineguagliabile patrimonio eno-gastronomico”.