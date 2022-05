VO2 Team Pink protagonista tra Veneto e Toscana: un podio e diversi piazzamenti

Domenica con un podio e diversi piazzamenti per le “panterine”, protagoniste tra Veneto e Toscana. Sul primo versante, il VO2 Team Pink ha centrato una doppia top ten all’Euganissima Flandres a Lozzo Atestino (Padova) nella corsa per Donne Juniores, con la verve della faentina Valentina Zanzi e della torinese Martina Sanfilippo premiata rispettivamente dal sesto e dal decimo posto in una corsa vinta da Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile).

A Capannori (Lucca), nella prova del Trofeo Rosa, podio per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink con la reggiana Serena Zannoni, terza nelle Esordienti alle spalle della vincitrice per distacco Maria Acuti e della romagnola Emma Vanuzzo nello sprint per la piazza d’onore. Nella top ten di categoria anche la compagna di squadra pavese Paola Zucca, decima assoluta e settima dei secondi anni dove la Zannoni ha chiuso sempre terza.

Risultati

Donne Juniores Lozzo Atestino: 1° Michela De Grandis (Conscio Pedale del Sile) 79 chilometri 800 metri in 2 ore 10 minuti 50 secondi, media 36,596 chilometri orari, 2° Gaia Segato (Breganze Millenium), 3° Elisa Valtulini (Canturino 1902), 4° Andrea Casagranda (Breganze Millenium), 5° Giulia Miotto (Breganze Millenium), 6° Valentina Zanzi (VO2 Team Pink), 7° Sara Piffer (Team Lady Zuliani), 8° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service), 9° Alessia Foligno (Team Lady Zuliani), 10° Martina Sanfilippo (VO2 Team Pink).

Ordine d’arrivo Donne Esordienti Capannori: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service) 28 chilometri in 44 minuti, media 38,182 chilometri orari, 2° Emma Vanuzzo (Bicifestival) a 23 secondi, 3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori), 5° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 6° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 7° Vivienne Cassata (Busto Garolfo), 8° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po), 9° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 10° Paola Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink)

Classifica Donne Esordienti secondo anno Capannori: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 2° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 3° Serena Zannoni (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce), 5° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 6° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 7° Paola Zucca (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 8° Martina Orsi (Polisportiva San Marinese), 9° Margot Buldrini (Bicifestival), 10° Gloria Vezzosi (Gioca in Bici Oglio Po).

Classifica Donne Esordienti primo anno Capannori: 1° Jolanda Sambi (Calderara Stm Riduttori), 2° Vivienne Cassata (Busto Garolfo), 3° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po), 4° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service), 5° Asia Vanuzzo (Bicifestival), 6° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto), 7° Martina De Vecchi (Valcar-Travel & Service), 8° Antea Luisa Boldini (Busto Garolfo), 9° Aurora Masi (Zhiraf Guerciotti), 10° Ilaria Romoli (Zhiraf Guerciotti).

Nella foto Ossola, Valentina Zanzi (VO2 Team Pink) a Lozzo Atestino