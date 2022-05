“Vogaposse” la regata sul Po per portare l’attenzione sullo stato del grande fiume

Una regata da 450 chilometri a remi non competitiva da Milano a Venezia, passando anche per Piacenza, organizzata in collaborazione con la Canottieri Milano. Una manifestazione che, al di là degli aspetti sportivi, vuole riportare l’attenzione sul Po, sullo stato delle sue acque e sulle condizioni del patrimonio ambientale del territorio che è anche causa della crisi, non solo economica, della società che gli ruota attorno.

E’ l’iniziativa “Vogaposse” (LEGGI QUI), la prima edizione della regata non competitiva che si svolgerà dal 28 maggio al 4 giugno dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del “Grande fiume”, evidenziandone nel frattempo problemi e fragilità dell’ecosistema. “L’impresa”, realizzata con la storica associazione Canottieri Milano (fondata nel 1890) sarà tentata da 21 atleti non professionisti, che da anni si preparano agonisticamente ad affrontarla. Tre le imbarcazioni previste – con equipaggi di sette persone – per un viaggio che si snoderà in otto tappe tra cui Piacenza, Polesine Parmense, Guastalla (Reggio Emilia) e Ferrara.

L’evento è patrocinato tra gli altri dalla Regione Veneto e dal Touring club italiano. “VogaPosse vuole riportare l’attenzione sui problemi del Po e essere un’occasione per accrescere la consapevolezza rispetto al fatto che valorizzare un ‘gioiello italiano’, patrimonio naturale che per secoli è stato anima e fulcro di un territorio e motivo della sua prosperità, deve essere una priorità per tutti”, spiegano gli organizzatori della manifestazione. Parte del ricavato delle sponsorizzazioni sarà infatti devoluto a favore di iniziative rivolte alla tutela del fiume, definito “un grande malato”, che secondo l’associazione ambientalista piemontese Aica trasporta ogni giorno nell’Adriatico 11 tonnellate di microplastiche.