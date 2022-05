Volley Academy, l’Under 16 di nuovo alle finali nazionali “Grande risultato”

Altro importante risultato per la Volley Academy Piacenza: a seguito delle Final Four regionali femminili disputate lo scorso weekend in provincia di Ravenna, la squadra Under 16 affronterà, per la seconda volta consecutiva, le fasi finali nazionali di categoria che si terranno a Roma dal 31 maggio al 5 giugno 2022.

“Si tratta di un grande risultato per la Volley Academy Piacenza – il commento del presidente Corrado Marchetti – In pochi anni siamo riusciti a costruire un progetto sportivo solido e capace di dare lustro allo sport piacentino; basti pensare che, su circa 3000 società di pallavolo in Italia, ci collochiamo tra le prime 20”.